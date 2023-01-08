ضبط سوبر ماركت به سلع مجهولة المصدر بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية
وتحت إشراف علي حسن مدير عام الادارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية .
حيث تشكلت حملة رقابية برئاسة الهام سامي الكناني و الدكتور أحمد رزق خضير مأمور الضبط القضائي بالرقابة التجارية و بالاشتراك مع أحمد الدسوقي عضو جهاز حماية المستهلك و الدكتور حاتم الغزالي مفتش سلامة الغذاء
وتم التوجة لدائرة المنصورة.
وتم ضبط محل سوبر ماركت مخالف لقرار ١١٣ لسنة ٩٤ الخاص بحظر السلع مجهولة المصدر.
كما تم ضبط ٤ بالتة دقيق بداخل كل بالته عدد ١٠ اكياس يزن الكيس الواحد ١ كجم ، ٤ بالته سكر بداخل كل بالته عدد ١٠ أكياس يزن الكيس الواحد ١كجم.
وتم تحرير ٤ محاضر عدم اعلان اسعار.