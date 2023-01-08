ابنة غادة عبد الرازق تستمع بالثلوج بصحبة أطفالها.. شاهد

شاركت روتانا القزاز ابنة النجمة غادة عبد الرازق متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت روتانا بصحبة أطفالها وهم يخوضون رحلتهم وسط الثلوج، بإطلالة شتوية وعلقت قائلة "كل حياتي" ونالت الصور إعجاب المئات من متابعيها.

فيلم جوازة بالعافية:

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير أحداث فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “جوازة بالعافية”، في إحدى الفيلات بمنطقة المقطم.



ويشارك في الفيلم كل من الفنان أحمد أدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين.

لحم غزال :

أحدث أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان قبل الماضى 2021، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.