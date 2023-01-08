كشف وعلاج.. تقديم الخدمة الطبية لـ 1953 مريض بالعاشر من رمضان

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1953 مواطن من أهالي مدينة العاشر من رمضان تنفيذاً لمبادرة حياه كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين بالحي العاشر ج بمدينة العاشر من رمضان لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالي المدينة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لعدد 1953 مريض من أهالي المدينة بواقع 294 مريض في تخصص الباطنة، 52 مريض جراحة عامة، 239 حالة تخصص العظام ، 440 حالة تخصص الأطفال، 110 بقسم النساء والتوليد، 209 حالة بقسم الجلدية والتناسلية و45سيدة بعيادة تنظيم الأسرة، 175 حالة أنف وأذن و 180 حالة بقسم الرمد و 68 مريض بقسم المسالك البولية و 102 مريض بقسم القلب والاوعية الدموية و 139 مريض بقسم الاسنان وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، وتم تحويل 6 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة الطبية تضمنت إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط بالإضافة لعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين وكيفية الوقاية من إنتشار الأمراض الفيروسية.