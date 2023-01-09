أمطار رعدية على السويس ولا تاثير على الموانئ والمجرى الملاحى للقناة

شهدت محافظة السويس أمطار رعدية مصاحبة بالبرق لم تشهدها منذ بداية فصل الشتاء مما أصاب حركة المرور بالشلل فى بعض المناطق.



كما غرقت الشوارع ومحاور الطرق والميادين بمياه الامطار ولم تتأثر حركة السفن بموانئ السخنة والأدبية و بورتوفيق والأتكة.

كما لم يتاثر المجرى الملاحى لقناة السويس بعبور السفن بمدخله الجنوبى وفق الجدول الزمنى لعبور السفن بقوافل الجنوب من السويس وقوافل الشمال من بورسعيد.



طالب اللواء عبد الرحمن هريدى مدير أمن السويس من إدارة المرور والدوريات الركبة وتأمين الطرق السريعة بمتابعة حركة سير السيارات والتنبيه على قائدى السيارات بخفض السرعات وتحذيرهم من مناطق تجمعات الامطار.