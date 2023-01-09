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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من سيول على هذه المناطق|فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد الجوية ، أن هناك عدم استقرار في الأحوال الجوية، بسبب وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط ، ومنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المنخفض الجوي سوف يؤثر بشكل كبير على مناطق شرق جمهورية مصر العربية اليوم، وخاصة السواحل الشمالية الشرقية، مؤكدة أن فرص سقوط الأمطار اليوم أقل من الأمس.

تشكل سيول على هذه المناطق 


وتابعت:" تتساقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وشمال ووسط سيناء، ومدن القناة، و يمكن أن تشكل سيول في وسط سيناء، و أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات شمال الوجه البحري، و تمتد الأمطار إلى القاهرة الكبرى، و محافظات شمال الصعيد"


وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إنخفاض في درجات الحرارة حوالي درجتين، لتصبح العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية خلال فترات النهار، و 11 درجة مئوية خلال فترات الليل، مضيفة أن الأجواء شديدة البرودة ليلاً، خاصة ساعات الليل المتأخره و النهار الباكر.


وأشار منار غانم إلى، أن هناك تحسن في حالة الطقس اليوم مع تقدم ساعات النهار، لافتة إلى أن  هناك المزيد من حالات عدم استقرار الأحوال الجوية خلال شهري يناير و فبراير.

 

الأرصاد سيول القاهرة الكبرى الأرصاد الجوية منار غانم شديدة البرودة حالة الطقس

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