بعد وصولها للنهائيات.. لاعبة تنس في مأزق بسبب شهادة مزورة لتطعيم كورونا

تخضع لاعبة التنس الإيطالية كاميلا جيورجي للتحقيق من قبل شرطة بلدها بشأن مزاعم بأنها قدمت شهادة تطعيم مزيفة لـ كوفيد -19 للعب في البطولات طوال عام 2022، بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة.

وفقًا لتقرير نشرته دار النشر الإيطالية La Repubblica ونقله موقع روسيا اليوم، زعمت طبيبة جيورجي دانييلا جريلوني أن لاعبة التنس لم يتم تطعيمها، وأنها طلبت شهادة Covid-19 مزورة من الطبيب.

واتهمت الشرطة الإيطالية جريلوني في فبراير الماضي، بتلقيح أكثر من 100 شخص بمصل مزيف وحصولهم على وثائق تنص على أن الموضوع متوافق مع اللقاح.

قالت جريلوني في مقابلة مع صحيفة كورييري ديل فينيتو اليومية: "كانت عائلة جيورجي تخضع للعلاج معي لفترة طويلة".

وعانت كاميلا جيورجي بمرض يسمى مرفق التنس قبل بداية الصيف بفترة وجيزة، حيث جاءت لتطلب إمكانية الحصول على شهادات مزورة لجميع اللقاحات الإلزامية، وكذلك لقاح كوفيد، وفقا للطبيبة المعالجة.

وتابعت جريلوني: "يمكنني أن أؤكد على وجه اليقين أنه لم يتم بالفعل إعطاء أي من اللقاحات ضد عائلة جيورجي.. أنا مستاءة للغاية وآسفة لأفعالي ."

إذا كانت الادعاءات صحيحة، فهذا يعني أن جيورجي لم تكن ملتزمة بلوائح اللقاح قبل بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، حيث تم إقصائها في الجولة الثالثة من قبل الفائز النهائي آش بارتي.

كما لعبت ثلاث بطولات في الولايات المتحدة العام الماضي، بما في ذلك بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ، على الرغم من أن التطعيمات كانت إلزامية لدخول البلاد.

تتواجد جيورجي حاليًا في أستراليا ، حيث من المقرر أن تنافس في بطولة أستراليا المفتوحة ، التي تبدأ في ملبورن في 16 يناير.

لاعب شهير يزور شهادة لقاح كوفيد-19

ويذكر أن تم ترحيل لاعب التنس الأعلى تصنيفًا نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا العام الماضي بعد أن كان مخالفًا لقواعد التطعيم في البلاد - ولكن منذ نوفمبر ، لم يعد التطعيم Covid-19 مطلوبًا لدخول أستراليا.

ومع ذلك ، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية الأسترالية ، إذا تبين أن شخصًا ما قام بتزوير وثائق رسمية ، فإنه يظل مؤهلاً للترحيل.

في غضون ذلك ، تقول رابطة اللاعبات المحترفات إنها على علم بالتحقيق الذي تقوم به الشرطة الإيطالية.

وقالوا في بيان: " نحن على علم بهذه المزاعم ونراقب الوضع في الوقت الحالي وأي تحقيقات قد تقدم ".