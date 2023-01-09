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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مهربين اثنين واشتعال سيارة فى مواجهة بين الشرطة و تجار مخدرات بسفاجا

المضبوطات
المضبوطات

رصدت الأجهزة الأمنية نشاط أحد التشكيلات العصابية شديدة الخطورة الإجرامية يعتزموا تهريب كميات كبيرة من مخدري (الحشيش – الهيدرو) من خلال نقلها عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء وإنزالها قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر وتحميلها بسيارات الدفع الرباعي تمهيداً لترويجها على عملائهم بمحافظات الوجه القبلي.

يأتي ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لتجار المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء من الوقوع فى براثن المخدرات.. وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة.. وتنسيقاً مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن البحر الأحمر .
 

ومن خلال التحريات أمكن تحديد نقطة استلام عناصر التشكيل العصابى للمواد المخدرة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لنهاية طريق الغردقة / سفاجا قبالة سواحل مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى بالمنطقة المشار إليها ولدى مشاهدتهم القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية على القوات.

وأسفر التعامل عن (مصرع إثنين وضبط آخر "مصاب بطلق ناري وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج") واشتعال إحدى السيارات وإمتداد النيران للمواد المخدرة المحملة بها وتقدر بحوالى (2) طن لمخدر الهيدرو.

كما تم ضبط (كمية لمخدر الهيدرو وزنت طنا واحدا  - كمية لمخدر الحشيش وزنت 750 كيلو جرام – بندقية آلية – بندقية قناصة بالتليسكوب الخاص بها -  9 خزن بندقية – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 3 هواتف محمول – نظارة ميدان).. وبمواجهة المتهم المضبوط أيد ما جاء بالتحريات.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (142,500٫000)  مائة وإثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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جنوب سيناء البحر الأحمر الغردقة مكافحة المخدرات الأجهزة الامنية مدينة سفاجا المواد المخدرة مخدر الحشيش

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