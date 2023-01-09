أبرزها تقليل الفاتورة الاستيرادية.. الهيئة القبطية الإنجيلية توضح أهداف مبادرة ازرع

أكدت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية فى الهيئة القبطية الإنجيلية، أن الأهداف الإستراتيجية لمبادرة "ازرع"، هي تحسين الدخل لمئات الآلاف من صغار المزارعين من خلال زيادة إنتاجهم، بالإضافة إلى توفير المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.



وأضافت مارجريت صاروفيم خلال كلمتها في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن تقليل الفاتورة الاستيرادية و زيادة قدرة صغار المزارعين في المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية، من أهم الأهداف الاستراتيجية لمبادرة ازرع.



وتابع رئيس قطاع التنمية فى الهيئة القبطية الإنجيلية :"وذلك بالإضافة إلى السعي للحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم إهدارها"