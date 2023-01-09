نائب: تحالف العمل الأهلي نموذج إيجابي عن دور المجتمع المدني في النهوض بالدولة

قال النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن انطلاق فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرضت حجم الجهود التي بذلها التحالف بالتعاون والتنسيق مع أكثر من 50 ألف جمعية أهلية بمصر، من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجا، والوقوف والمساندة بجانب أهالينا في القرى والنجوع، وتقديم كافة المساعدات العينية والنقدية لهم مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبل جائحة فيروس كورونا.

ولفت عريبي، في بيان له إلى أن التحالف قدم العديد من النماذج المشرفة التي تعكس حرص مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على القيام بدورها على أكمل وجه، ايمانا بالمسئولية المجتمعية الملقاة على عاتقها في الوقوف بجانب الحكومة ودعم كافة جهودها والمحاولة للوصول لقاعدة جماهيرية على نطاق أوسع في مختلف المحافظات، لكي لا يكون هناك مواطن واحدا بعيدا عن مظلة الحماية الاجتماعية للدولة.

وأكد عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ أن التحالف استطاع في وقت زمني قياسي، العمل على تحسين معيشة الآلاف من الأسر، مشيدا بتقديمه خدمات صحية مختلفة إلى 5 ملايين مواطن بتكلفة تصل إلي 4,9 مليار جنيه، بما ساهم في تحسين مؤشرات الصحة، وتوجيه عين الاهتمام للمرأة والأطفال وذوي الهمم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس في شكره لمؤسسات المجتمع المدني، تمثل شهادة نجاح لها عن كافة الجهود المبذولة من أجل دعم المواطنين سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تقوم على مبدأ أساسي وهو الارتقاء بجودة معيشة الإنسان المصري، وتحسين كافة المجالات التي تقدم أي خدمة للمواطنين.