عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هاري يكشف تفاصيل اتهام زوجته ميجان بمحاولة تسميم الأميرة شارلوت.. تفاصيل

الامير هاري
الامير هاري

دفع ادعاء من قبل الصحافة البريطانية الأمير هاري إلى حافة الهاوية، حيث تم اتهام ميجان ماركل بمحاولة تسميم الأميرة شارلوت خلال حفل زفافها.

وفي مذكراته التي طال انتظارها، قام دوق ساسكس، 38 عاما، بالحديث عن بعض الحوادث التي حصلت معه وزوجته ميجان.

حيث قام بمقاضاة شركة "Associated Newspapers Limited"، التي تمتلك  صحيفة "The Mail on Sunday"، وصحيفة “إكسبرس” بعد اتهامات وجهت لزوجته بإعطاء الأميرة شارلوت أزهارا مميتة.

وتحدث هاري عن الهجمات الإعلامية الشرسة التي نفذت ضد زوجته، وكيف اتهمت الصحف البريطانية بشكل مثير ماركل بتعريض حياة شارلوت للخطر، بعد ارتداء الفتيات الصغيرات تيجانا تحتوي على زنبق الوادي خلال الزفاف عام 2018.

الأمير هاري يتهم الصحافة البريطانية بإفساد علاقته بأسرته

الأمير هاري: العائلة الملكية تدمر غير الملتزمين بقواعدها

وكتب الدوق أن الزهرة، التي يمكن أن تكون "سامة" إذا ابتلعها الأطفال، تم تضمينها في تيجان الرأس البيضاء الرائعة، وهي خيار تقليدي للعرائس الملكيات لاستخدامها في يوم زفافهن، وظهرت الزهرة في زواج كل من الأميرة ديانا وكيت ميدلتون.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو وكأنه مشهد من مسلسل “بريكينج باد”، إلا أنه صحيح أن الزهرة يمكن أن تكون مميتة إذا تم أكلها. ومع ذلك، أوضح هاري أن فرص حدوث ضرر قاتل ضئيلة.

وكتب أن رد الفعل على تناول زنبق الوادي في معظم الحالات هو "عدم الراحة"، وقال إنه "نادرا جدا"أن ينتهي مثل هذا الحادث بالموت.

واستمرت الصحف تستخدم صورة "ابنة أخيه المسكينة" وهي تعطس، والتي بدت وكأنها "تتعذب" إلى جانب ماركل، التي كانت هادئة، "متجاهلة الموت الوشيك للملاك الصغير"، على حد تعبيرهم.

وقال الأمير هاري إن ميغان لم تتخذ  "القرار المتهور" المزعوم باستخدام الزهرة، وأن التيجان "صنعها بائع زهور محترف".

الامير هاري ميجان ماركل الأميرة شارلوت كيت ميدلتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

30 مليون كاش|الاتحاد يصدم الأهلي ويوافق على انتقال مروان عطية لبيراميدز

إجراء عاجل.. السعودية تزف بشرى سارة للحجاج

لن يشارك أمام المصري .. صدمة لعشاق الأهلي بشأن محمود كهربا

الإيقاف 4 سنوات.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن أزمة المنشطات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إجراء عاجل.. السعودية تزف بشرى سارة للحجاج

السعودية .. 60% تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج

إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

بيان عاجل من رئيس البرازيل ورؤساء الكونجرس بشأن أحداث الشغب الأخيرة

بينها مصر وإثيوبيا.. وزير خارجية الصين يبدأ جولة إفريقية تشمل 5 دول

تعزيز العملة الوطنية.. قرار عاجل من الصين للتخلي عن الدولار الأمريكي

شعوذة الفتيات.. الكويت توقف تهريب سحر الضبعة من العراق

أزمة كبيرة.. جورجيا ترفض إعادة الأسلحة إلى أوكرانيا |تفاصيل

ترشيحاتنا

جيش كوريا الجنوبية يكشف عن رده على تحركات بيونج يانج العسكرية.. تفاصيل

بلاش السرير وخليك في البليلة| نصائح مهمة لطلاب المدارس ليلة الامتحان

تريزيجيه وكوكا أساسيان.. تشكيل مباراة طرابزون وألانيا سبور في الدوري التركي

خدعة بصرية أم فن مصري.. حقيقة صورة حيرت الأجانب في مطار القاهرة.. صور

توفي 5 من عائلته..تعرف على مرتل القرآن بعزاء نجل جورج وسوف

لحظات مرعبة على متن طائرة افتتح بابها الخلفي أثناء تحليقها بـ روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بملامح مختلفة.. 10 صور آثارت الجدل لـ بدرية طلبة

ملابس مختلفة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

فوائد الطقس البارد لخسارة الوزن.. تعرف عليها

أشهر بنت في السعودية.. شاهد| شبيهة جورجينا بملامح لا تُصدق

فيديو

«بنتها فضحتها».. سيدة تعلن وفاتها على فيسبوك هربا من الديون "فيديوجراف"

الزيت بـ 25 والأرز بـ14 جنيها.. أسعار مخفضة للسلع بمعارض أهلا رمضان

البانيه بـ 130 جنيها.. ماذا يحدث في أسعار الدواجن؟

أحمد فؤاد سليم: عودة الروح للمسرح خطوة مبشرة..وخالد جلال له تاريخ كبير..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ