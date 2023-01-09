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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: انطلاق مؤتمر التحالف الوطني يعكس الحرص على تحقيق التنمية المستدامة

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني، اتسم بالشفافية والمصارحة فيما يتعلق بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن التحالف الوطني يواصل جهوده التنموية في جميع المحافظات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين الأكثر احتياجا في القرى والريف المصري.

 توحيد جهود جميع مؤسسات المجتمع المدني

وأوضحت "عازر" في تصريحات لها، اليوم، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يستهدف توحيد جهود جميع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين لتخفيف آثار تداعيات الظروف الاقتصادية الراهنة بسبب الأوضاع العالمية، لافتة إلى أن ميثاق التحالف الوطني يسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، جاء تزامناً مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عاما خاصا للمجتمع المدني وتعزيز امكانياته لخدمة المجتمع، مصيفة أن التحالف الوطني لعب دورا مهماً فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة والأكثر احتياجا.

 

وأشادت النائبة ميرفت عازر ، بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإيلاء أهمية خاصة للزراعة في مبادرات التي يطرحها لدعم المجتمع، واستعداد الدولة لتقديم دعم وتعاون أكبر للمزارعين.
 

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