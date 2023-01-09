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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي: حان الوقت لاتخاذ موقف موحد لمواجهة إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه حان الوقت لاتخاذ موقف موحد لمواجهة إيران من جانب إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى .

وأضاف نتنياهو في تصريحات له اليوم الأثنين، أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ موقف موحد لمواجهة إيران.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، للولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، وفقا لموقع العربية.

وقالت مصادر، إن زيارة مبعوث بنيامين نتنياهو هدفها طمأنة الإدارة الأمريكية من سياسات حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة الجديدة.

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