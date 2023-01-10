خليجي 25.. صراع الصدارة يشعل مواجهة قطر والبحرين

يلتقي منتخب قطر نظيره البحريني، اليوم، الثلاثاء، في تمام السادسة والربع مساء، على ملعب الميناء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25)، والتي تستضيفها العراق.

ويسعى منتخب قطر لتحقيق الفوز على البحرين في مباراة اليوم، للانفراد بصدارة المجموعة الثانية، والتأهل إلى الدور المقبل.

وكان منتخب قطر استهل مشواره في خليجي 25، بالفوز على الكويت بهدفين دون رد.

وقال برونو بينيرو، المدير الفني لمنتخب قطر، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة البحرين:" الفوز في اللقاء الأول لا يعني التأهل، فقط نفكر في لقاء البحرين، ونأخذ كل لقاء على حدة، الفوز في اللقاء القادم هو ما نركز عليه الآن".

على الجانب الآخر، يطمح منتخب البحرين في مواصلة انطلاقته القوية في رحلة الدفاع عن لقب كأس الخليج العربي، بخطف نقاط المباراة الثلاث من قطر، والتربع على صدارة المجموعة.

وفاز منتخب البحرين على الإمارات 2-1، في افتتاح مشواره بكأس خليجي 25.

ترتيب المجموعة الثانية بـ خليجي 25

1- قطر : 3 نقاط

2- البحرين : 3 نقاط

3- الإمارات : 0 نقاط

4- الكويت : 0 نقاط