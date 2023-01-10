محمد رمضان رفقة زينه من كواليس مسلسل العمدة عبر إنستجرام

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الصورة من كواليس مسلسله الجديدة جعفر العمدة برفقة الفنانة زينة.

وكتب رمضان" زمان كان عنتر وعبلة ودلوقتي جعفر وعايدة".

جدير بالذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.