عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان رفقة زينه من كواليس مسلسل العمدة عبر إنستجرام

صدى البلد

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الصورة من كواليس مسلسله الجديدة جعفر العمدة برفقة الفنانة زينة.

وكتب رمضان" زمان كان عنتر وعبلة ودلوقتي جعفر وعايدة".

جدير بالذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.

محمد رمضان زينة اخبار الفن أخبار الفنانين عبر السوشال ميديا أخبار الفن والمشاهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

هتندم | مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة لمحمد مصيلحي

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

عشيق قاتلة امها ببورسعيد كان نباشا.. تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة مشرفة العمال

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار النفط العالمية وسط ترقب لما سيقوله جيروم باول

بفضل "مبادرة طريق مكة".. إجراءات الحج والعمرة لا تستغرق سوى 3 دقائق

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة الآن

بعد انتشار شائعة وفاة صلاح السعدني.. نجله يحسم الجدل ويرد: والدي بخير|شاهد

الحكومة اللبنانية تعاقب الأطفال بقرار يهدد حياة ملايين الرضع| تفاصيل

بمقدم 60 ألفا.. احجز شقتك بأفضل المشروعات السكنية الجديدة |التفاصيل الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدم شخصية الملك أحمس في عرض تقدر: مسئولية كبيرة وبتول عرفة اكتشفتني

قلبنا محروق.. إطلالة صادمة لـ فيفي عبده على إنستجرام

جوزها جايبلها 100 ألف وردة.. مفاجأة رومانسية تهز السوشيال ميديا

لكان انفطر قلب ديانا.. تصريحات مذهلة للأمير هاري قبل إصدار كتابه

فيديو

قلبنا محروق.. إطلالة صادمة لـ فيفي عبده على إنستجرام

200 مليون يورو.. كريستيانو رونالدو يروج لاستضافة مصر والسعودية كأس العالم 2030

هبوط ارضي وابتلاع سيارة.. ماذا حدث في التجمع ليلا ؟

احذروا من حالة الطقس.. تفاصيل درجات الحرارة اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ