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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

+90.. منتخب الكويت ينتزع انتصارا قاتلا من الإمارات بخليجي 25

مباراة الكويت والإمارات
مباراة الكويت والإمارات

حقق منتخب الكويت انتصارا قاتلا على نظيره الإماراتي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الميناء"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25).

جاء هدف منتخب الكويت والمباراة الوحيد عن طريق أحمد الظفيري، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني.

منتخب الإمارات كان الأفضل (بالأرقام) على أرضية الملعب رغم الخسارة، حيث سيطر على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 51 %، وسدد 14 تسديدة منهم 4 تصويبات بين القائمين والعارضة.

في المقابل، سدد منتخب الكويت 10 تصويبات، منهم تسديدتين على المرمى جاء منهم هدف.

وكان منتخب الكويت استهل مشواره في كأس الخليج العربي (خليجي 25)، بالخسارة أمام قطر بهدفين دون رد، في المقابل خسر منتخب الإمارات أمام البحرين 2-1.

ترتيب المجموعة الثاني بكأس خليجي 25:

  • قطر : 3 نقاط
  • البحرين : 3 نقاط
  • الكويت : 3 نقاط
  • الإمارات :  0 نقاط

 

الكويت خليجي 25 الامارات أحمد الظفيري قطر البحرين

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