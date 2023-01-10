+90.. منتخب الكويت ينتزع انتصارا قاتلا من الإمارات بخليجي 25

حقق منتخب الكويت انتصارا قاتلا على نظيره الإماراتي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الميناء"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25).

جاء هدف منتخب الكويت والمباراة الوحيد عن طريق أحمد الظفيري، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني.

منتخب الإمارات كان الأفضل (بالأرقام) على أرضية الملعب رغم الخسارة، حيث سيطر على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 51 %، وسدد 14 تسديدة منهم 4 تصويبات بين القائمين والعارضة.

في المقابل، سدد منتخب الكويت 10 تصويبات، منهم تسديدتين على المرمى جاء منهم هدف.

وكان منتخب الكويت استهل مشواره في كأس الخليج العربي (خليجي 25)، بالخسارة أمام قطر بهدفين دون رد، في المقابل خسر منتخب الإمارات أمام البحرين 2-1.

ترتيب المجموعة الثاني بكأس خليجي 25: