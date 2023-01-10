مرتجي رئيسًا للجنة الإعداد لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تشكيل لجنة للترتيب والإعداد لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 1-11 فبراير المقبل.

يترأس اللجنة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والذي سبق أن تولى هذا الملف في مشاركات الأهلي السابقة.. وفي عضوية اللجنة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الطبية، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وجمال جبر مدير الإعلام، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي، وأحمد الطوخي ومريان رشاد من إدارة التسويق، وهاني حسام مدير الحجز والرحلات.

وتقرر أن يكون أحمد حسام ممثلًا لشركة الأهلي لكرة القدم باللجنة، وأن تقوم حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بدور المنسق العام مع اللجنة المنظمة المحلية.