استشاري الطب النفسي: المصري يميل للهموم والحزن دائما

قال الدكتورعمرو يسري ، استشاري الطب النفسي ، إن الشخص المصري يميل الى الهموم والحزن دائما ، وهى مغناطيس تشده الى الهم والحزن ، مشيرا الى أن الحياة مرتبطة بالمجهود والحياة حركة ويتأثر الشخص بالايجابية والسلبية حسب الهوى والبشري له ولكن ميولة هى من تشدة الى الايجابية أو السلبية .

وأضاف يسري ، خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ،:" أنصح الاشخاص كبار السن قبل خروجهم للمعاش لو يعمل فى شغل سيكون هناك فضي بعد خروجة على المعاش لابد من ايجاد اى عمل حتى لو بسيط ، لكى يشغل نفسة به حتى لا يشعر بالهم والحزن وتسوء حالتة النفسية ويشعر بالرضا من هذا العمل .

مشاهدة الايجابية سيعثر عليها

وتابع :" من يرغب فى مشاهدة الايجابية سيعثر عليها ومن يرغب فى السلبية والطاقة السلبية سيعثر عليها حتما ولكن رغبة الشخص واهتمامة بنفسة هى من تحدد رغباتة الشخصية سوء كانت ايجابية او سلبية " مشيرا الى أن الشخص ذات اطاقات الايجابية ومستقر نفسيا ورضي النفس ، ويكقى نفسة سيعطي لغيره من بقي له من فائض عكس الشخص الذي يشغر بالسلبية يشعر بالهم والغم والحزن دائما .