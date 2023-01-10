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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري الطب النفسي: المصري يميل للهموم والحزن دائما

الطب النفسي
الطب النفسي

قال الدكتورعمرو يسري ، استشاري الطب النفسي ، إن الشخص المصري يميل الى الهموم  والحزن دائما ، وهى مغناطيس  تشده الى الهم والحزن ، مشيرا الى أن الحياة مرتبطة بالمجهود  والحياة حركة  ويتأثر الشخص بالايجابية والسلبية حسب الهوى والبشري  له ولكن ميولة هى من تشدة الى الايجابية أو السلبية .  

وأضاف يسري ، خلال لقائة مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الثلاثاء ،:" أنصح الاشخاص كبار السن قبل خروجهم للمعاش لو يعمل فى شغل سيكون هناك فضي بعد خروجة على المعاش لابد من ايجاد اى عمل  حتى لو بسيط ، لكى يشغل نفسة به حتى لا يشعر بالهم والحزن وتسوء حالتة النفسية ويشعر بالرضا من هذا العمل .

 

 مشاهدة الايجابية سيعثر عليها

وتابع :" من يرغب فى مشاهدة الايجابية سيعثر عليها  ومن يرغب  فى السلبية والطاقة السلبية سيعثر عليها حتما ولكن رغبة الشخص واهتمامة بنفسة هى من تحدد رغباتة الشخصية سوء كانت ايجابية او سلبية " مشيرا الى أن الشخص ذات اطاقات الايجابية ومستقر نفسيا ورضي النفس ، ويكقى نفسة سيعطي لغيره من بقي له من فائض عكس الشخص الذي يشغر بالسلبية يشعر بالهم والغم والحزن دائما .

كبار السن الطب النفسي مصر العمل الطب

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