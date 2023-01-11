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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون.. مهام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون التخطيط العام للدولة، علي أن ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى والمالية، وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية .

 

اختصاصات المجلس 

 

ويختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلى :

التخطيط تعقد ورشة عمل "توطين أهداف التنمية المستدامة" على مستوى الجمهورية

وزيرة التخطيط : الدولة تحرص على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة

- رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي.

- مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

- إقرار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

- تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.

- اقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة .

 

ووفقا للقانون،يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير، ويصدر بتشكيلها قرار منه، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية واختصاصاتها وآلية عملها والتقارير التى تعدها .


 

التنمية المستدامة التخطيط مجلس الوزراء البنك المركزي التشريعات اختصاصات

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