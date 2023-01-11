عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيدي ريدماين وزوجته بإطلالة أنيقة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب| صور

إيدي ريدماين وزوجته
إيدي ريدماين وزوجته

حرص الممثل إيدي ريدماين على اصطحاب زوجته هانا على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، الذي يقام حاليا في لوس أنجلوس، وهو مرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم The Good Nurse.

قال الممثل الإنجليزي إيدي ريدماين، الحائز على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل لعب شخصية الفتاة المتحولة جنسيا في فيلم The Danish Girl ،إن تجسيده لهذه الشخصية كان "خطأ "، بحسب موقع فاريتي. 

 

فيلم The Danish Girl المقتبس من أحداث حقيقية الذي تدور أحداثه حول واحد من أوائل الأشخاص الذي خضعوا لعملية تحويل جنسي في العالم، وأخرجه توم هوبر، ترشح عنه إيدي ريدماين لنيل جائزة الأوسكار للمرة الثانية في تاريخه بعدما نالها عن فيلمه الشهير The Theory of Everything  عام 2015.

 

وقال إيدي ريدماين، الذي يبلغ من العمر 39 عاما،  في حوار لصحيفة صنداي تايمز إنه صنع هذا الفيلم بنية جيدة لكنه يعتقد الآن أنها كان خطأ، خاصة بعدما اشتكى النقاد من أن الدور كان يجب إسناده إلى ممثلة متحولة جنسيا، وهو ما يوافق عليه إيدي ريدماين في حديثه حول الفرص المتاحة للجميع في السينما.

 

حرصت الممثلة جيمي لي كرتيس على تلبية دعوة رابطة هوليوود للصحافة، وحضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، المقامة حاليا بإحدى فنادق لوس أنجلوس، وسط غياب النجوم حتى الآن. 

 

 

والمؤكد حتى الآن أن 4 مشاهير سيحضرون حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، وهم المخرج كوينتين تارانتينو، والممثلين بيلي بورتر، وجيمي لي كرتيس، وآنا دي أرماس. 

 

ترشحت جيمي لي كرتيس لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في Everything Everywhere All at Once، فيما تتوقع آنا دي أرماس الحصول على جائزة أفضل ممثلة عن دور مارلين مونرو في فيلم Blonde.

 

وتأمل رابطة هوليوود للصحافة، أن الإعلان عن حضور هذه الأسماء الكبيرة، سيشجع الآخرين على التواجد في الحفل، وإزالة غبار الماضي.

جولدن جلوب الأوسكار فاريتي هوليوود إيدي ريدماين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

الأهلي يجهز لمفاجآة جديدة في صفقة «يعقوبو».. تفاصيل

موضوعات متعلقة

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

جلين باول وشيريل لي رالف أبرز النجوم المتوافدين على حفل جولدن جلوب

ترشيحاتنا

آنا دي أرماس وسيلينا جوميز ومارجو روبي.. نجمات هوليوود يتألقن بحفل جولدن جلوب|شاهد

رئيس الشيشان يكشف عدد المقاتلين المشاركين في الحرب الأوكرانية

الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان «التعاون إلاسلامي» حول الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

إطلالة مختلفة.. جيسيكا تشاستين ترتدي كمامة بـ«الترتر» في حفل جوائز جولدن جلوب|شاهد

بوجاتي تحطم الأرقام القياسية في عام 2022 | صور

رمضان السيد: مروان عطية مكسب للأهلي.. وقادر على منافسة لاعبي الوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سريع المفعول وبدون حرمان.. رجيم خارق يخلصك من الكرش للأبد

ماذا يحدث عند وضع بيض السمان على الشعر

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

مواهب شبابية وصحفيون يتوافدون على السجادة الرمادية لحفل جولدن جلوب |شاهد

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ