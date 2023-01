إيدي ريدماين وزوجته بإطلالة أنيقة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب| صور

حرص الممثل إيدي ريدماين على اصطحاب زوجته هانا على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، الذي يقام حاليا في لوس أنجلوس، وهو مرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم The Good Nurse.

قال الممثل الإنجليزي إيدي ريدماين، الحائز على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل لعب شخصية الفتاة المتحولة جنسيا في فيلم The Danish Girl ،إن تجسيده لهذه الشخصية كان "خطأ "، بحسب موقع فاريتي.

فيلم The Danish Girl المقتبس من أحداث حقيقية الذي تدور أحداثه حول واحد من أوائل الأشخاص الذي خضعوا لعملية تحويل جنسي في العالم، وأخرجه توم هوبر، ترشح عنه إيدي ريدماين لنيل جائزة الأوسكار للمرة الثانية في تاريخه بعدما نالها عن فيلمه الشهير The Theory of Everything عام 2015.

وقال إيدي ريدماين، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، في حوار لصحيفة صنداي تايمز إنه صنع هذا الفيلم بنية جيدة لكنه يعتقد الآن أنها كان خطأ، خاصة بعدما اشتكى النقاد من أن الدور كان يجب إسناده إلى ممثلة متحولة جنسيا، وهو ما يوافق عليه إيدي ريدماين في حديثه حول الفرص المتاحة للجميع في السينما.

حرصت الممثلة جيمي لي كرتيس على تلبية دعوة رابطة هوليوود للصحافة، وحضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، المقامة حاليا بإحدى فنادق لوس أنجلوس، وسط غياب النجوم حتى الآن.

والمؤكد حتى الآن أن 4 مشاهير سيحضرون حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، وهم المخرج كوينتين تارانتينو، والممثلين بيلي بورتر، وجيمي لي كرتيس، وآنا دي أرماس.

ترشحت جيمي لي كرتيس لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في Everything Everywhere All at Once، فيما تتوقع آنا دي أرماس الحصول على جائزة أفضل ممثلة عن دور مارلين مونرو في فيلم Blonde.

وتأمل رابطة هوليوود للصحافة، أن الإعلان عن حضور هذه الأسماء الكبيرة، سيشجع الآخرين على التواجد في الحفل، وإزالة غبار الماضي.