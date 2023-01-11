أعراض السكتة الدماغية وأضرارها التي تصل إلى الوفاة

السكتة الدماغية هي حالة طبية تهدد الحياة ، وتسمى أيضًا النوبة الدماغية يمكن أن يحدث هذا عندما يقطع شيء ما إمداد الدم إلى جزء من الدماغ أو عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية في تلف دائم في الدماغ وإعاقة وحتى الموت، في مثل هذه الحالة ، من المفيد تجنب عوامل الخطر التي تعززها.

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة توقف التنفس أثناء النوم ، فإن انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) هو الشكل الأكثر شيوعًا لانقطاع النفس النومي ، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية. تحدث السكتة الدماغية عندما يكون هناك انسداد في الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم.



ما هو توقف التنفس أثناء النوم؟

وفقًا لعيادة كليفلاند ، انقطاع النفس النومي هو اضطراب في النوم يتوقف فيه تنفس الشخص أثناء النوم. في كثير من الأحيان لا يكون الشخص الذي يعاني من هذا على دراية بحالته. بسبب هذه الحالة تظل بدون علاج لفترة طويلة ، والتي على المدى الطويل تسبب أمراضًا تهدد الحياة مثل السكتات الدماغية المتعددة.



أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم

شخير

توقف التنفس أثناء النوم

جفاف الفم في النوم

صداع في الصباح

صعوبة النوم

نعاس مفرط أثناء النهار

صعوبة الانتباه أثناء الاستيقاظ

التهيج



مشكلة في التحدث والفهم

خدر في الوجه أو الذراعين أو الساقين

تواجه مشكلة في الرؤية

صداع الراس

صعوبة المشي

من هم في خطر الاصابة بسكتة دماغية



يكون خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 55 عامًا أو أكثر. إلى جانب ذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول ، ومرض السكري ، والتاريخ العائلي للسكتة الدماغية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من غيرهم.

كيفية منع السكتة الدماغية

إذا كنت مصابًا بانقطاع النفس النومي ، فإن الحصول على مساعدة طبية على الفور يمكن أن يقلل من خطر إصابتك بسكتات دماغية متعددة. حافظ أيضًا على توازن المشكلات المتعلقة بالصحة مثل ضغط الدم والكوليسترول. الحفاظ على وزن صحي واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ممارسة الرياضة بانتظام وتجنب العادات غير الصحية مثل التدخين واستهلاك الكحول يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.