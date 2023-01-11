نشرة المرأة والصحة|تأثير تناول بيض السمان على الجسم ..واكتشف فوائد التوت الذهبي

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:



ليه الأزمات القلبية زادت ؟ .. جمال شعبان يجيب



نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إجابة مهمة عن سؤال يطرح كثيرا خلال السنوات الأخيرة وهو سر زيادة الأزمات القلبية وكيفية إنقاذ المصابين بسرعة قبل حدوث الوفاة



الكرتونة برخص التراب.. ماذا يحدث عند تناول بيض السمان يوميا| فوائد وأضرار

أثار خبر وجود سعر كرتونة بيض السمان بـ 20 جنيه فى منافذ وزارة الزراعة اهتمام عدد كبير من المواطنين ورواد السوشيال ميديا ، لذا نعرض لكم أهم فوائد وأضرار بيض السمان والكمية المناسبة منه يوميا



مش بس نظافة الأسنان .. 7 فوائد مذهلة لـ السواك



يعد السواك من أرخص الأشياء التى يمكن استخدامها فى العناية بصحة الفم والأسنان وفى نفس الوقت يمتلك فاعلية كبيرة فى نظافة الفم ويمنحه 7 فوائد صحية



التوت الذهبى.. 7 فوائد خارقة لحبة الحرنكش.. تعرف عليها



يلقب الحرنكش باسم التوت الذهبي وهو من الفواكه التي تظهر فى الشتاء، ومذاقه مشابه للمانجو والأناناس ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.



الواحدة بـ 80 قرشا.. اكتشف فوائد بيض السمان قبل بيعها بالأسواق

كشفت وزارة الزراعة، عن توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة، وكان أكثرها شهرة هو بيض السمان الذي يعد بديلا غذائيا جيدا للنوع العادي الواحدة وتباع بـ 80 قرشا داخل منافذ الوزارة.

