معرض بيت العرب للأسر المنتجة .. حكايات نسجتها أياد وطنية بـ قصر القبة

مواهب متعددة اجتمعت تحت سقف واحد بمعرض الأسر المنتجة بقصر القبة بيت العرب ، اجتمع الفنانون من أغلب الدول العربية ومصر في مجالات مختلفة منها الرسم والتصوير والنحت والنسج على النول، إضافة إلى الأزياء التراثية والمنتجات الطبيعية.



رصدت كاميرا صدى البلد آراء بعض العارضين بمعرض بيت العيلة بقصر القبة في اليوم الاخير للمعرض.

في البداية قالت هبة زارقات صاحبة احدى الجمعيات الأهلية بدولة الأردن نحن سعداء بمشاركتنا بمعرض بيت العرب وهذه المشاركة اضافة كبيرة لنا وكان الهدف من مشاركتنا تمكين المرأه الاردنية وإشهار الحرف اليدوية الأردنية مشيرة ان تم توجيه الدعوة لهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بمصر موضحة ان هذه فرصة عظيمة لتبادل الثقافات بين الدول العربية وبعضها.



وتابعت آية الجابري مصممة ومنفذة مفروشات وتطريز يدوي فرصة كبيرة مشاركتي في معرض بيت العرب بمشاركة الدول العربية لتبادل الثقافات بين الدول وبعضها البعض مشيرة ان المعرض جميل والاقبال عليه كبير جدا.



واضافت رشا مرجان دكتورة طباعة ومنسوجات، يشارك في المعرض 15 دولة عربية وانا اشارك في المعرض ببعض المنتجات المصنوعة من القماش منها منتجات بالرسم علي الماء باستخدام الالوان الاكريلك ثم طباعة هذه الرسومات علي القماش مشيرة ان هذا المعرض فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والثقافات بين الدول العربية.