فيوتشر يحافظ على وصافة الدوري بعد التعادل مع بيراميدز 1-1 في الدوري

انتهت أحداث المباراة بين فريقي فيوتشر وبيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام we فى الجولة الثالث عشر ،ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح فيوتشر التهديف فى الدقيقة 21 عن طريق محمد رضا بوبو من ركلة جزاء .

وأدرك بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 81 عن طريق إبراهيم من تسديدة مباغته خدعت محمود عبدالرحيم جنش وتسكن شباكه .

وبهذه النتيجة يحافظ فريق فيوتشر على الوصافة برصيد 27 نقطة ، بينما أرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 24 محتلا المركز الرابع .

وأهدر فيوتشر ركلة جزاء فى الدقيقة 12 عن طريق مروان محسن ويتصدي لها أحمد الشناوي ببراعة .

وتلقي محمود رزق لاعب فريق فيوتشر بطاقة صفراء ،بعد تدخل قوي بالقرب منطقة جزاء فيوتشر في الدقيقة 38.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء لـ إبراهيم عادل فى الدقيقة 41 بعد تدخل عنيف على لاعب فيوتشر .

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - فخري لاكاي - دودو الجباس - هشام محمد - إسلام عيسى