عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل .. سيتروين C4 بـ 150 ألف جنيه | صور

سيتروين C4 موديل
سيتروين C4 موديل 2006

تقدم العلامة التجارية الفرنسية سيتروين باقة من أقوى السيارات الاقتصادية بالسوق المصري وخاصة فئة السيدان، ومن أشهرها السيارة سيتروين C4 موديل 2006، والتي عرفت باعتماديتها وتوفر قطع غيارها بسهولة.

قيمة الوديعة الدولارية للسيارة الكهربائية فولكس فاجن ID6

أعلى مستويات الفخامة اليابانية.. سعر لكزس IS موديل 2023 | صور

ولاقت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

 سيتروين C4 موديل 2006

مواصفات السيارة سيتروين C4 موديل 2006

تعتمد السيارة سيتروين C4 موديل 2006 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، عند 5800 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة يدوي يتألف من يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 5 نقلات، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 180 ألف كيلومتر وذلك حسب أحد إعلانات البيع على الإنترنت.

 سيتروين C4 موديل 2006

وتصل السرعة القصوى للسيارة سيتروين C4 موديل 2006 نحو 190 كيلومتر في الساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11 ثانية وتصل قدرتها على استهلاك الوقود الى 260 كيلومتر لكل 20 لتر.

 سيتروين C4 موديل 2006

سعر سيتروين C4 موديل 2006 في سوق المستعمل المصري:

يتراوح سعر السيارة سيتروين C4 موديل 2006 أوتوماتيك في سوق المستعمل من 150 ألف جنيه حتى 170 ألف جنيه، قد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ونوع ناقل الحركة ومستوى الكماليات والداخلية حالتها، بالإضافة للمسافة المقطوعة.

سوق المستعمل سيتروين C4 موديل 2006 سيتروين سيتروين C4 السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

تخفيف الأعباء عن المواطن.. تحركات حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة الأزمات العالمية

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

ضربة جزاء السبب | جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الاتحاد السكندري

مفاجأة.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب منتخب إسبانيا

تعادل جديد| تعليق صادم من خالد الغندور يخص الزمالك أمام الاتحاد السكندري

موضوعات متعلقة

قيمة الوديعة الدولارية للسيارة الكهربائية فولكس فاجن ID6

أعلى مستويات الفخامة اليابانية.. سعر لكزس IS موديل 2023 | صور

اشتريها من الخارج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ فولكس فاجن ID4 | صور

تبدأ من 350 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان في مصر | صور

بنتلي تسجّل مبيعات قياسية في عام 2022.. وبنتايجا الأفضل مبيعًا |صور

كورفيت E-Ray .. شيفروليه تطلق نسخة هجينة من سيارتها الأيقونية |صور

بوجاتي تحطم الأرقام القياسية في عام 2022 | صور

بقدرات هجينة ومواصفات عصرية.. سعر بيجو 408 موديل 2023 | صور

ترشيحاتنا

ازدراء للدين .. حظر إعلانات ألبوم نجمة عالمية شهيرة

وزير الطيران: مطار سفنكس مستعد لاستقبال الرحلات الدولية

عضو بـ الكونجرس يطالب بوقف المساعدات الأمريكية لـ إسرائيل

عاجل.. داعش تعلن مسئوليتها عن تفجير الخارجية الأفغانية اليوم

ضبط 3 تماثيل أثرية مهربة في مطار القاهرة.. شاهد

أشياء يجب أن تعصي أهلك فيها .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ما تتلسع.. وصفات تقضي على الحروق في ثانية

حجب أغنية نمبر 1 من يوتيوب..هل سرق محمد رمضان على وضعنا ؟

بفستان قصير.. ابنة غادة عبد الرازق تنشر صورة جديدة|شاهد

أصالة تثير جدلا بأنوثتها فى أحدث ظهور لها

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ