سوق المستعمل .. سيتروين C4 بـ 150 ألف جنيه | صور

تقدم العلامة التجارية الفرنسية سيتروين باقة من أقوى السيارات الاقتصادية بالسوق المصري وخاصة فئة السيدان، ومن أشهرها السيارة سيتروين C4 موديل 2006، والتي عرفت باعتماديتها وتوفر قطع غيارها بسهولة.

ولاقت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

سيتروين C4 موديل 2006

مواصفات السيارة سيتروين C4 موديل 2006

تعتمد السيارة سيتروين C4 موديل 2006 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، عند 5800 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة يدوي يتألف من يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 5 نقلات، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 180 ألف كيلومتر وذلك حسب أحد إعلانات البيع على الإنترنت.

سيتروين C4 موديل 2006

وتصل السرعة القصوى للسيارة سيتروين C4 موديل 2006 نحو 190 كيلومتر في الساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11 ثانية وتصل قدرتها على استهلاك الوقود الى 260 كيلومتر لكل 20 لتر.

سيتروين C4 موديل 2006

سعر سيتروين C4 موديل 2006 في سوق المستعمل المصري:

يتراوح سعر السيارة سيتروين C4 موديل 2006 أوتوماتيك في سوق المستعمل من 150 ألف جنيه حتى 170 ألف جنيه، قد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ونوع ناقل الحركة ومستوى الكماليات والداخلية حالتها، بالإضافة للمسافة المقطوعة.