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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تحقق في حريق محول كهرباء بسور نادي الشيخ زايد

صدى البلد

تجري النيابة العامة تحقيقاتها حول حريق اندلع بمحول كهرباء بسور نادي الشيخ زايد، وطلبت ندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وبيان اسبابه والخسائر التي خلفها. 

 

كان سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب بمحول كهرباء بسور نادي الشيخ زايد.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل محول توزيع كهرباء بسور نادي الشيخ زايد.

 

انتقل على الفور رجال الإطفاء لمكان البلاغ ومحاصرة النيران ومنع امتدادها وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي رجحت حدوث ماس كهربي بأحد الوصلات الداخلية ما تسبب في نشوب الحريق ولا وجود لشبهة جنائية في الواقعة.

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق محول كهرباء نادي الشيخ زايد سور نادي الشيخ زايد النيابة العامة

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