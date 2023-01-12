أوفر دوز.. التحقيق في وفاة شاب بجرعة مخدرات زائدة بالهرم

طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات الاجهزة الامنية حول العثور على جثة شاب بمنطقة الهرم وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه بعدما اشارت التحريات الاولية الى حدوث الوفاة نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وصرحت النيابة ، بدفن جثة شاب لقى مصرعه نتيجة جرعة زائدة من المخدرات بمنطقة الهرم، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقد أشار تقرير الطب الشرعي الاولي الى إصابة الشاب بتسمم عام بالجسم نتيجة تناوله جرعة زائدة من المخدرات، ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من مستشفى الهرم بوصول شاب مصاب بحالة تسمم، ولقي مصرعه فور وصوله للمستشفى لتلقي العلاج وتبين تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة جمعة.ا.م.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي لقي مصرعه بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.