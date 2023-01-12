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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: تعيين معروف لإدارة لقاء بيراميدز وفيوتشر قرار خاطئ

صدى البلد

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن لجنة الحكام أخطأ بوضع محمد معروف حكمًا لمباراة فيوتشر وبيراميدز، مؤكدًا أنه تم وضع الحكم تحت ضغط خلال المباراة.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا أعرف سبب تعيين معروف، أم هل هي مجرد مصادفة فقط، والحكم أدار المباراة بشكل جيد، واحتسب ركلتين جزاء صحيحتين رغم الضغوط التي مورست عليه من جانب أحد الفرق".

وأضاف: "كان على محمد معروف أن يبلغ لجنة الحكام بعدم إدارته لتلك المباراة، وأنها إدار مباراتين في الموسم الماضي لنفس الفريقين".

وأكمل: "ما حدث من معروف بطرد عبدالله السعيد واستئناف اللعب مباشرة، قرار خاطئ وغير مقبول من الحكم، ولم يحدث ذلك في أي دوري بالعالم، وحمدت الله أن الكرة لم تسكن الشباك، لانه كانت ستكون أزمة كبيرة".

وتابع: "إجراءات معروف في استئناف اللعب غير مقبولة، وكان حارس بيراميدز بجواره، لم يكن منطقيًا اطلاق صافرته والعودة لمجريات اللقاء، اعتقد أنه خطأ فادح من حكم دولي".

وأكد جهاد جريشة : "هذه اللقطة سيتم تداولها عالميًا، ولا أعرف بأي منطق تم استئناف اللعب وعبدالله السعيد ما زال موجودا في الملعب".

وختم جهاد جريشة : "تقنية الفيديو لن تتدخل في هذه اللعبة، والحكم أخطأ في هذه الحالة تحديدًا".

بيراميدز فيوتشر الحكم محمد معروف جهاد جريشة الدوري

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