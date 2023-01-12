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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بإطلالة مميزة

صدى البلد

تألقت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب، بإطلالة جذابة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت ياسمين الخطيب من داخل الاسانسير، بلوك شتوي، وارتدت بالطو أخضر طويل مع فستان قصير باللون الأسود.

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لوك مختلف.. ياسمين الخطيب تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

 يذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل ، أحمد مجدى ، عبير صبري،  سهر الصايغ ، سمير صبري ، شريف الدسوقي ، أحمد وفيق ، من إخراج مجدى أحمد علي.

 
بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة" روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدمت ايضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".

ياسمين الخطيب الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب الإعلامية ياسمين الخطيب

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