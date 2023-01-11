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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لوك مختلف.. ياسمين الخطيب تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت الخطيب، مرتدية توب أنيقا وبسيطا باللون الأسود، دون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ياسمين الخطيب ..

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