فتح الله:كيف يدير معروف 3 مواجهات بين بيراميدز وفيوتشر..والسعيد لا يستحق الطرد

أكد محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز، أنه يحترم ويقدر كل الحكام، مشيرًا إلى أن محمد معروف أدار 3 مباريات لفريقه أمام فيوتشر، والأمر ليس له علاقة بالنتيجة، لكن تعيين الحكم في جميع المواجهات بحكم واحد أمر غير طبيعي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "وضع حكم واحد لإدارة 3 مباريات لبيراميدز أمام فيوتشر يتطلب توضيح فقط، نريد معرفة الأسباب".

وأضاف: "شعرنا بأن هناك (تحجيم) واضح لفريق بيراميدز من أول عشر دقائق في الملعب، لن أتحدث عن ركلات الجزاء التي احتسبت ضد فريقي، أنا أستطيع التقييم، الركلة الثانية التي ارتكبها أحمد سامي أعتقد أنها غير صحيحة لأن كان هناك التحام عادي".

وواصل: "الحكم كان قريبا من لعبة الطرد لعبدالله السعيد، ولم يكن في حاجة للمساعد، واللاعب لم يرتكب أي شئ سوى تسديد الكرة، لم يفعل شيئا ولا يستحق البطاقة الحمراء".

وأكمل: "عبدالله السعيد سوف يشارك في مباراة الزمالك بكأس مصر، وإيقافه سيكون محليًا فقط، واسمع أحاديث عديدة حول انتقاله إلى الزمالك منذ شهر، واللاعب باق ومستمر في بيراميدز ولن يرحل وهو قائد الفريق".

وأتم: "نريد التتويج ببطولة، ولذلك متمسكون بالإبقاء على عبدالله السعيد وإبراهيم عادل أيضًا".