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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يكلف مسئولي القرى بمتابعة جميع أعطال الكهرباء

اصلاح أعطال الكهرباء
اصلاح أعطال الكهرباء بقري سيناء

كلف المحاسب سعد بغدادي رئيس  مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء،  رؤساء البري بمتابعة جميع الأعطال الكهرباء  بكل قرية وتجمع بدائرة المركز تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، من أجل توفير الخدمات للمواطنين في محل اقامتهم.

وطالي بغدادي   رؤساء القرى بضرورة   التواصل المستمر مع هندسة كهرباء الحسنة لإصلاح الأعطال والربط المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة الحسنة. 


علاوة علي مراجعة أعمدة وأسلاك الكهرباء القريبة من المدارس حرصاً على سلامة الجميع خاصة خلال فترة الشتاء التي تشهد تقلبات جوية   .

 

ترشيد الطاقة 

 

كما طالب،  بعمل حصر عدد الأعمدة بكل قرية  ،  والتنبيه على المواطنين بضرورة تغير المبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة .


وأكد بغدادي علي أهمية تنفيذ  توجيهات  الحكومة بشأن ترشيد الطاقة ،وذلك  بفصل التيار الكهربائي فى المصالح الحكومية بعد انتهاء ساعات العمل وأيضاً التنبيه على المحال التجارية والمطاعم والكفتريات بتطبيق إجراءات ترشيد الطاقة.

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الحسنة الكهرباء أعطال القرى متابعة

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