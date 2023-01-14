جددي قائمة طعام أطفالك بشكل مفيد .. طريقة عمل كوكيز العسل الأسود

تقدم الشيف ميمي الزمر طريقة عمل كوكيز العسل الأسود كشكل جديد لمحبي الكوكيز وبطريقة مغذية لما يحتويه العسل الأسود من فوائد عديدة ومغذية ومفيدة للصحة الجسدية للفرد ..إليك الطريقة .



وقت التحضير: 10 دقائق.

وقت الخبز: 15 دقيقة.



مكونات عمل الكوكيز بالعسل الأسود



– 1 كوباية سكر بني.

– ¾ كوباية زبدة طرية.

– ¼ كوباية عسل اسود.

– 1 بيضة.

– 2 ¼ كوباية دقيق.

– 2 معلقة صغيرة بيكنج صودا “كربوناتو”.

– 1 معلقة صغيرة قرفة.

– 1 معلقة صغيرة زنجبيل مطحون.

– ¼ معلقة صغيرة قرنفل مطحون.

– ¼ معلقة صغيرة ملح.

– 1/3 كوباية سكر عادي.



طريقة عمل كوكيز بالعسل الأسود

1- سخني الفرن على درجة حرارة 165 درجة مئوية ، هاتي صينية خبز وبطنيها بورق زبدة.

2- في طبق الميكسر ضيفي السكر البني, الزبدة, البيض, العسل الأسود ، واخفقيهم مع بعض لمدة 2 – 3 دقايق لحد ما الخليط يبقى ناعم.

3- ضيفي الدقيق, البيكنج صودا, القرفة, الزنجبيل, القرنفل, الملح ، وقلبي لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعض كويس.

4- خدي بالمعلقة من العجينة عشان تبقى كلها احجام متساوية ، وشكليها على شكل كرات ، غطي كل كورة بالسكر العادي ، ورصيهم جنب بعض في الصينية ، بس خليهم متباعدين بمسافة بوصتين بين كل واحدة والتانية.

5- دخلي الصينية في الفريزر ، وسيبيها تبرد لمدة 20 دقيقة تقريبا.

6- بعدها دخلي الصينية الفرن لمدة 14 – 16 دقيقة او لحد ما الكوكيز يستوي تماما ، خرجي الصينية من الفرن وسيبيه يرتاح ويبرد لمدة 5 دقائق وبعدها انقلي الكوكيز على طبق التقديم ، قدميه على طول ، او احفظيه في علبة محكمة الغلق ممكن يقعد معاكي لمدة توصل ل 5 ايام.



نصائح عند عمل كوكيز العسل الأسود

– تقدري تجمدي عجينة الكوكيز وتخبز ، شكلي العجينة على شكل كرات وجمديها وخزنيها في كيس محكم الغلق، تخرج من الفريزر تفك ، وتغطيها بالسكر وتدخل الفرن.

– ممكن بدل غمسها في السكر قبل الخبز، بعد ما تطلعيها ممكن تغمسيها في شوكولاتة غامقة ، او شوكولاتة بيضا.

– ممكن كمان استخدام سكر خشن بدل السكر الحبيبي العادي للحصول على ملمس اضافي.

– او تغمسي العجينة في سكر القرفة بدل السكر بس.

– ممكن تغمسيها في سبرينكلز بدل السكر.

– ممكن تضيفي نكهة شوكولاتة ، وتستخدمي شوكليت شيبس تضفيها فوق الكوكيز بعد خروجة من الفرن.