طريقة عمل فتة السبانخ باللحم.. جديدة وغير تقليدية

فتة السبانخ باللحم من الطباق الرئيسية و الشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك وضيفك في المنزل.
قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فته السبانخ باللحم في البيت.
مقادير فته السبانخ باللحم
4 كوب سبانخ مقطع
1 بصل
¼ كيلو لحم مفروم خشن
ملح و فلفل و بهار
1 ملعقه كبيره سمن
2 كوب لبن زبادي
½ كوب طحينه
2 فص ثوم
1 ملعقه كبيره عصير ليمون
رشة ملح
2 خبز مقطع و مقلي
لوز انصاف مقلي للوجه
اوراق بقدونس و رمان للوجه
طريقة فته السبانخ باللحم
في وعاء على النار نشوح البصل بالسمنة
ثم نضيف اللحمة و نقلب حتى تنضج
نتبل بملح و فلفل و بهار و نضيف السبانخ و نقلبه قليلا
لعمل البدوة
نخلط اللبن الزبادي مع الطحينة، الليمون، ثوم و ملح
في طبق التقديم نضع الخبز المقلي و عليه اللحمة و السبانخ ثم على الوجه البدوة
نزيين الوجه باللوز و الرمان و اوراق البقدونس و تقدم بالهنا و الشفا.