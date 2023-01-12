عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فتة السبانخ باللحم.. جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل فته السبانخ
طريقة عمل فته السبانخ باللحم

فتة السبانخ باللحم من الطباق الرئيسية و الشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك  وضيفك في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فته السبانخ باللحم في البيت.
 

مقادير فته السبانخ باللحم


‎4 كوب سبانخ مقطع 
‎1 بصل 
‎¼ كيلو لحم مفروم خشن 
‎ملح و فلفل و بهار 
‎1 ملعقه كبيره سمن 
‎2 كوب لبن زبادي 
‎½ كوب طحينه 
‎2 فص ثوم 
‎1 ملعقه كبيره عصير ليمون 
‎رشة ملح 
‎2 خبز مقطع و مقلي 
‎لوز انصاف مقلي للوجه 
‎اوراق بقدونس و رمان للوجه


طريقة فته السبانخ باللحم


في وعاء على النار نشوح البصل بالسمنة 
ثم نضيف اللحمة و نقلب حتى تنضج
نتبل بملح و فلفل و بهار و نضيف السبانخ و نقلبه قليلا
لعمل البدوة 
نخلط اللبن الزبادي مع الطحينة، الليمون، ثوم و ملح 
في طبق التقديم نضع الخبز المقلي و عليه اللحمة و السبانخ ثم على الوجه البدوة 
نزيين الوجه باللوز و الرمان و اوراق البقدونس و تقدم بالهنا و الشفا.

فتة السبانخ باللحم طريقة عمل فتة السبانخ باللحم مقادير فته السبانخ باللحم طريقة فته السبانخ باللحم الشيف غادة التلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

ضربة جزاء السبب | جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الاتحاد السكندري

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اِعرف مرتبك هيبقى كام من بكره

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 12-1-2023

بيان عاجل من مجلس القضاء الأعلى .. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب منتخب إسبانيا

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

موضوعات متعلقة

أفضل وجبات إنقاص الوزن.. وما موعد تناولها؟

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالسجق والمذاق لا يقاوم

خلي بالك.. علامة في الفم تكشف الإصابة عن بـ السرطان

تشبه العروس.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

متزعلوش.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب زيادة الموت المفاجيء عند الشباب

ذهب عيار 18.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

طريقة عمل ساندوتشات شاورما بالجبنة في الجبنة| أحلى من الجاهز

بنطلون مقلم بالطول.. زوجة تامر حسني بإطلالة ملفتة| شاهد

ترشيحاتنا

انخفاض في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

صندوق النقد: معدلات النمو تصل لـ 4% وانخفاض التضخم لـ 7%

معوض: فيريرا يتحمل مسئولية تراجع مستوى الزمالك..والخسارة أمام الأهلي قد تُعجل برحيله

حنان مطاوع ترتدي "ثلاث ذبابات".. قصة حقيقية للقلادة لن تتخيلها

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا .. تفاصيل

الأهلي يجهز مفاجأة للجماهير في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج سترتبط خلال 2023.. هل أنت منهم؟

بدون لحوم.. طريقة عمل فطيرة البطاطس بالخضار

بفستان جريء... ريا أبي راشد تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

بإطلالة ملفتة.. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها| شاهد

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ