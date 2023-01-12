طريقة عمل فتة السبانخ باللحم.. جديدة وغير تقليدية

فتة السبانخ باللحم من الطباق الرئيسية و الشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك وضيفك في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فته السبانخ باللحم في البيت.



مقادير فته السبانخ باللحم



‎4 كوب سبانخ مقطع

‎1 بصل

‎¼ كيلو لحم مفروم خشن

‎ملح و فلفل و بهار

‎1 ملعقه كبيره سمن

‎2 كوب لبن زبادي

‎½ كوب طحينه

‎2 فص ثوم

‎1 ملعقه كبيره عصير ليمون

‎رشة ملح

‎2 خبز مقطع و مقلي

‎لوز انصاف مقلي للوجه

‎اوراق بقدونس و رمان للوجه



طريقة فته السبانخ باللحم



في وعاء على النار نشوح البصل بالسمنة

ثم نضيف اللحمة و نقلب حتى تنضج

نتبل بملح و فلفل و بهار و نضيف السبانخ و نقلبه قليلا

لعمل البدوة

نخلط اللبن الزبادي مع الطحينة، الليمون، ثوم و ملح

في طبق التقديم نضع الخبز المقلي و عليه اللحمة و السبانخ ثم على الوجه البدوة

نزيين الوجه باللوز و الرمان و اوراق البقدونس و تقدم بالهنا و الشفا.