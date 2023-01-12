أمطار ثلجية ورعدية.. الأرصاد الجوية العراقية تحذر المواطنين من طقس الأيام القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية العراقية اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، وتوقعت تساقطاً للأمطار والثلوج خلال اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة أن طقس البلاد ليوم وغد الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر يزول تدريجياً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في وسط والجنوب العراق ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة تكون رعدية احياناً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة وتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالي من البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الاحد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشرقية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".