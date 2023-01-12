وصلة غزل| تامر حسني عن ياسمين عز: "الجميلة".. والإعلامية: "الأسطورة نجم الجيل"

شارك النجم تامر حسنى، فيديو للمطرب مسلم أثناء حلوله ضيفا على برنامج "كلام الناس" الذى تقدمه الإعلامية ياسمين عز .

ووجه النجم تامر حسنى، رسالة للمطرب مسلم والإعلامية ياسمين عز، معلقا: "حبيبى يا مسلم ألف شكر على كلامك المحترم.. أنت فنان حقيقى وإحساسك جميل.. ربنا يوفقك ولازم أشوفك قريب وكل التحية للجميلة ياسمين عز".

وردت ياسمين عز على النجم تامر حسنى، معلقة: "النجم تامر حسنى نجم الجيل أسطورة النجاح".



وعبرت المحامية والإعلامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن استيائها الشديد مما تقدمه الإعلامية ياسمين عز فى برنامجها “كلام الناس”، من محتوى يقلل من شأن المرأة المصرية.

وأعلنت أبو القمصان" عن تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد المذيعة ياسمين عز، رقمه 1985 لسنة 2023، كما تقدمت بطلب للمجلس القومي للمرأة للتدخل، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، وفعلت هاشتاج “حاكموا ياسمين عز”.

ونشرت نص البلاغ المقدم إلى النائب العام ضد المدعوة ياسمين عز كالتالى:

"السيد معالي المستشار/ النائب العام

تحية طبية وبعد

مقدمه لسيادتكم / نهاد لطفي أبو القمصان عن نفسها وبصفتها رئيس المركز المصري لحقوق المرأة

ضد:

1- السيدة/ ياسمين عز، مقدمة برنامج "كلام الناس" على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية.

الموضوع

تطالعنا يوميا المبلغ ضدها ببرنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة “إم بى سى مصر” الفضائية،

تبث من خلاله خطابا تحريضيا لممارسة العنف ضد المرأة المصرية، وأن على النساء أن يقبلن العنف والإهانة، كما يتضمن خطابها تهكما وسخرية وتنمرا على حال الأسرة المصرية الزوجة والزوج المصرى تحديدا، مستغله أحداثا ومواقف فردية لوقائع وأحداث تنشر على مواقع السوشيال ميديا لتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات، لتنشر بذلك أفكارا تهدم الأسرة المصرية التى تعد نواة المجتمع.

ضاربة بعرض الحائط أحكام الدستور المصري والقانون وتوجهات الدولة المصرية في إرساء مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية مصر 2030، فضلا عن استهداف هدم جهود الدولة في تمكين المرأة المصرية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، والتي تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في مشروعات قومية متعددة، منها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ولم تكتفِ المشكو ضدها بمخالفة قيم الأسرة والتحريض على العنف والتنمر على المرأة والطفلة،

وإنما تجرأت على إهانة رموز التاريخ المصرى بالاستخدام الجاهل لكلمة "فرعون" فى غير موضعها وبطريقة غير لائقة، لتنجح في جعلها هدفا للتهكم والسخرية من جميع المعترضين على ما تبثة من جهل، حيث استمرأت وشجعت أن تكون أحاديثها أكبر مصدر للسخرية للعديد من النشطاء "البلوجرز" لكلامها، والتي تعمدت الزج فيها بكلمة "الفرعون الكبير" و"الفرعون الصغير"، وأن الزوج قطعة آثار نادرة لا بد من المحافظة عليها، وأن تصطحبه الزوجة في يدها حتى وهي ذاهبة للحمام، وذلك بتعمد نشر صورة مشوهة عن الرجل المصري والسخرية منه ومن التاريخ المصري في ذات الوقت.

أيضا تطاولت وبإلحاح وصل إلى حد الإزعاج المتعمد، الذي وصل إلى أن قالت في برنامجها عقب حادثة عنف لامرأة مصرية: "واحد – صفر ليا"، واستكملت الإلحاح في بث رسائل أدت إلى إزعاج العديد من المصريين.

كما قامت بالتحريض على العلاقات بين الأطفال فيما يتعلق بالأخ والأخت والتعامل مع البنت كخادمة تخدم ما سمته "الفرعون الصغير" وأن يناديها "بالجرس".

أيضا تتعمد المشكو في حقها نشر الجهل والخرافة بادعاء أقوال مرسلة ونشرها على أنها نظريات علمية تقول إنها هي فقط من درسها، مثل "الصوت الشتوي والصوت الصيفي"، وغيرها من العبارات غير المفهومة.

الأمر الذي جعل الدعوة "هاشتاج" # أوقفوا_ ياسمين_عز يتصدر منصات التواصل الاجتماعي لمرات عديدة ولم يشكل الأمر أي رادع لها، بل استمرأت الأمر واستكملت دون رادع.