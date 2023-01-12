عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يرافق وزير الري خلال تفقده عددا من الترع بمركز السنبلاوين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  يرافقه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال تفقده عددا من الترع بمركز السنبلاوين ضمن المشروع القومي لتبطين الترع وتم لقاء عدد من المزارعين والاستماع الي مطالبهم ومشاكلهم.

 

جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،  وعدد من قيادات وزارة الري، والمهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالدقهلية، والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

 

 وشملت جولة " مختار " و " سويلم " تفقد ترعة المقاطعة بطول 8 كيلو مترات والتي يبلغ تكلفة تبطينها 28 مليون جنيه ، وترعة المسلمانية بطول 12 كيلو والتي يبلغ تكلفة تبطينها 40 مليون جنيه.

 

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح  السيسي رئيس الجمهورية أولي الريف المصري اهتماماً كبيراً من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة ولأهلينا جميعا في القري وفي مقدمتهم المزارعين من خلال تبطين الترع وتطوير منظومة الري والزراعة.

 

وأشار " المحافظ " إلي أن تبطين الترع مشروع احيا وجه الزراعة في مصر ورفع المعاناة عن كاهل المزارعين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم وصول المياه الي أراضيهم نظراً لتهدير كميات كبيرة منها دون أدنى استفادة.

 

و أكد " وزير الري " علي أن مشروع تبطين الترع كان حلم الدولة المصرية والمزارعين وأصبح حقيقة لضمان وصول مياه الري إلي نهايات الترع وإلي أبعد قطعة أرض مهما كانت مساحتها لأن الدولة شغلها الشاغل هو الحفاظ علي الرقعة الزراعية.

 

وقرر " سويلم " تشكيل لجنة من مركز بحوث الماء لإعداد تقرير مفصل لترعة المقاطعة والمسلمانية للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وأخذ عينة من الخرسانة وفحصها وتحليلها والتأكد من عدم وجود رشح لماء الري خارج جسر الترع.

 

كما قرر " وزير الري " تشكيل لجنة من معهد المساحة لإجراء رفع مساحي لترعة المقاطعة للتأكد من التزام المقاول بالحدود الفاصلة وعدم التعدي علي الملكيات الخاصة بالمزارعين، في استجابة سريعة لشكاوى المزارعين علي هذه الترعة.

 

وكلف " سويلم " وكيل وزارة الري بالدقهلية بتطهير كافة الترع وتوفير المياه للمزارعين وحل كافة مشاكلهم.

IMG-20230112-WA0014
IMG-20230112-WA0014
IMG-20230112-WA0015
IMG-20230112-WA0015
IMG-20230112-WA0013
IMG-20230112-WA0013

FB_IMG_1673550178532
FB_IMG_1673550178532
FB_IMG_1673550175783
FB_IMG_1673550175783
FB_IMG_1673550172871
FB_IMG_1673550172871
محافظ الدقهلية مبادرة حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية لجنه الدفاع والامن القومى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرئيس عبدالفتاح السيسي لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

اتحاد الكرة التونسي يفاوض الأهلي بشأن كريستو.. تفاصيل

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من تعادل الأهلي أمام المصري

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

ترشيحاتنا

داعية مدافعا عن الشعراوي: فتاويه كانت مناسبة لوقتها

رئيس معهد التخطيط القومي: عام 2023 صعب اقتصاديا.. فيديو

مفاجآت مدوية.. أسرى الجيش الأوكراني يفضحون قادتهم و يكشفون أسرار الحرب

مليون جنيه.. عقوبات مشددة تنتظر رئيس لجنة التصالح بالقاهرة بتهمة الرشوة

إنت برسيل چل| تعليق ساخر من نجم الزمالك السابق ضد محترف الأهلي

العربي: استمرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة يشكل خطرا كبيرا على اقتصادات العالم..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذاكر بينما الآخرون نائمون .. جمال شعبان يوجه رسالة مهمة بسبب الأزمات العالمية

البحر في الشوارع والعربيات غرقت.. 20 صورة تكشف معاناة الإسكندرية

بسبب وقف برنامجها.. صور ياسمين عز وضعتها في مأزق على السوشيال ميديا

غير متوقع| طعام رخيص خارق فى علاج الأنيميا

فيديو

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

750 مليون دولار في يوم.. تدفقات نقدية أجنبية ضخمة تنعش القطاع المصرفي|فيديو

تنبيهات عاجلة للطلاب حول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ