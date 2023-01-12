محافظ الدقهلية يرافق وزير الري خلال تفقده عددا من الترع بمركز السنبلاوين

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال تفقده عددا من الترع بمركز السنبلاوين ضمن المشروع القومي لتبطين الترع وتم لقاء عدد من المزارعين والاستماع الي مطالبهم ومشاكلهم.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الري، والمهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالدقهلية، والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وشملت جولة " مختار " و " سويلم " تفقد ترعة المقاطعة بطول 8 كيلو مترات والتي يبلغ تكلفة تبطينها 28 مليون جنيه ، وترعة المسلمانية بطول 12 كيلو والتي يبلغ تكلفة تبطينها 40 مليون جنيه.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولي الريف المصري اهتماماً كبيراً من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة ولأهلينا جميعا في القري وفي مقدمتهم المزارعين من خلال تبطين الترع وتطوير منظومة الري والزراعة.

وأشار " المحافظ " إلي أن تبطين الترع مشروع احيا وجه الزراعة في مصر ورفع المعاناة عن كاهل المزارعين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم وصول المياه الي أراضيهم نظراً لتهدير كميات كبيرة منها دون أدنى استفادة.

و أكد " وزير الري " علي أن مشروع تبطين الترع كان حلم الدولة المصرية والمزارعين وأصبح حقيقة لضمان وصول مياه الري إلي نهايات الترع وإلي أبعد قطعة أرض مهما كانت مساحتها لأن الدولة شغلها الشاغل هو الحفاظ علي الرقعة الزراعية.

وقرر " سويلم " تشكيل لجنة من مركز بحوث الماء لإعداد تقرير مفصل لترعة المقاطعة والمسلمانية للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وأخذ عينة من الخرسانة وفحصها وتحليلها والتأكد من عدم وجود رشح لماء الري خارج جسر الترع.

كما قرر " وزير الري " تشكيل لجنة من معهد المساحة لإجراء رفع مساحي لترعة المقاطعة للتأكد من التزام المقاول بالحدود الفاصلة وعدم التعدي علي الملكيات الخاصة بالمزارعين، في استجابة سريعة لشكاوى المزارعين علي هذه الترعة.

وكلف " سويلم " وكيل وزارة الري بالدقهلية بتطهير كافة الترع وتوفير المياه للمزارعين وحل كافة مشاكلهم.

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