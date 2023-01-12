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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابعد عنها.. 3 أشياء تسبب آلام القولون العصبي

القولون العصبي
القولون العصبي

يعد القولون العصبي من أكثر المشكلات الصحية شيوعا ويسبب آلاما قويا في منطقة البطن عند التعرض للانفعال أو التوتر أو تناول أشياء تسبب التهاب القولون.

 

ووفقا لما ذكره موقع “everydayhealth” توجد بعض العادات الخاطئة التى تسبب زيادة نوبات ألم القولون العصبي.

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المحفزات المحتملة لمتلازمة القولون العصبي
الأطعمة: بعض الأكلات أو المكونات الغذائية مثل الحليب ومنتجات الألبان والفواكه الحمضية والملفوف والقمح والمشروبات الغازية.
الإجهاد العصبي : رغم أنه ليس سببًا مباشرًا للأعراض إلا أن الأبحاث تشير إلى أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض ، مما يجعلها أكثر حدة وتكرارًا.
الهرمونات: تناول العلاج بالإستروجين قبل انقطاع الطمث أو بعده يزيد من خطر الإصابة بمرض القولون العصبي.


تنبيه: في حين أن الأمر قد يستغرق بعض التجربة والخطأ لمعرفة سبب الام القولون العصبي  والاطعمة غير المناسبة لأنها تختلف من شخص لأخر ، يمكن لطبيبك مساعدتك في التخلص من أعراض القولون العصبي.

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