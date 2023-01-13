أسرة طالب شبرا الخيمة تتلقى عزائه ووالدته : مليش غيره وعايزه حقه .. شاهد

تلقت أسرة الشاب محمود سعيد الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد الحاسبات والمعلومات بشبرا الخيمة والذي لقي مصرعه على أيدي متهمين خلال مشاجرة بعرس أثناء تدخله للدفاع عن طفل بعد تشيع جثمانه الى جثمانه الأخير بمقابر الأسرة بشبرا الخيمة.

من ناحية اخرى سادت حالة من الحزن بين أسرة المجني عليه وقالت والدة محمود أن نجلها هو الابن الوحيد لها وكانت تكرس كل حياتها من أجله ولكنها فقدته في غمضة عين.



وأكدت أن نجلها الجميع يحبه ويشهد له بالخلق الحسن، مشيرة إلى أن آخر مرة شاهدته فيها عقب إصابته ودمائه تسيل منه وتوفي فور وصوله إلى المستشفى، وطالبت بالقصاص من الجناة الذين حرموها من ابنها الوحيد وأن يتم إعدامهم مثلما فعلوا معه.



فيما قال اصدقاء المحنى عليه ان محمود وحيد أمه وأنه معهود له بالشهامة والجدعنة بين أهالي المنطقة، وأن سبب الواقعة تشاجر طفل مع آخرين خلال العرس، فاستنجد بالمجني عليه لمناصرته وبالفعل تدخل محمود للدفاع عنه ولكنه لقى مصرعه.



واضاف جيران محمود أنه رغم صغر سنه حيث يبلغ من العمر 20 عاما ولكنه في خدمة الجميع، ومعهود له بالشهامة والطيبة، ولم يتأخر في أي طلب يطلبونه منه.



وأضاف الجيران، أنهم آخر مرة شاهدوه فيها كانت يوم الواقعة وقبل وفاته بلحظات خلال تواجده بالعرس ومساندة أصحابه، حيث رحّب بجميع الحاضرين وسلّم عليهم وقبّلهم كما لو كان يودعهم، داعين الله بالرحمة والمغفرة له.



وأمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب لقى مصرعه بحفل عرس بشبرا الخيمة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.



وكان شاب قد لقى مصرعه إثر مشاجرة مع آخرين خلال عرس إحدى جيرانه بشبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، باستقبال المستشفى المدعو محمود. ا، 20 عامًا، إثر إصابته بطعن نافذ بالصدر أودى بحياته فور وصوله المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخرين خلال عرس جيران المجني عليه ومحاولته منعهم بالرقص باستخدام الأسلحة البيضاء، فطعنوه بمطواة أودت بحياته.



وتحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وشيع أهالى المجنى عليه جثمانه وسط أحزانه أسرته إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بشبرا الخيمة.

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