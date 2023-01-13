بركات يشيد بزيارة أبوجريشة .. ويوجه طلباً للاعبي الإسماعيلي

أشاد محمد بركات بزيارة علي أبوجريشة أسطورة الكرة المصرية لتدريبات الإسماعيلي قبل لقاء المقاولون العرب في الدوري.

وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن أبوجريشة فاكهة الكرة المصرية وأحد الأساطير التي لا تنسى في تاريخ اللعبة موضحاً أنه لفتة رائعة قبل مباراة مهمة أمام المقاولون الذي يقوده مدرب كبير بقيمة شوقي غريب.

وأوضح أن جماهير الإسماعيلي يدعم بقوة ويتمنى تحقيق الانتصارات والخروج من المحنة الحالية مؤكداً أن أحمد حسام (ميدو) المدير الفني الحالي للإسماعيلي مدرب قدير ويستطيع الخروج بالفريق من هذه المشكلة.



وأتم قائلاً:" أطالب لاعبي الإسماعيلي بضرورة القتال في لقاء المقاولون وبذل كل ما لديهم من مجهود لاستعادة الانتصارات وتقديم المستوى المطلوب لمصالحة الجماهير وفتح صفحة جديدة".