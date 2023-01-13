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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقصير في التعاقدات.. نجم الأهلي السابق يطالب بعودة كهربا للفريق

صدى البلد

قال محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، إنه يتمنى مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا مع الأهلي، مؤكدا أنه سيكون مفيدًا للفريق حتى لو لعب "بنصف مستواه القديم" مع الفريق الأحمر.

وأضاف عبدالجليل عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا أعرف من سيفوز ببطولة الدوري حتى الآن، والأهلي قادر على الفوز باللقب في النهاية".

وأشار أن الأهلي اتيحت له عدة فرص ولم يستطع التسجيل، ومحمد شريف بعيد عن مستواه في الفترة الماضية، وفوجئت بقيام كولر بالدفع بـ مصطفى سعد في أخر عشر دقائق هل يريد أن (يحرقه)؟، فماذا سيفعل في هذا الوقت؟".

 

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وواصل: "أحمد عبدالقادر تعامل بشكل خاطئ مع الفرصة التي سنحت لها، كان الأفضل يسددها بوجه القدم".

وأتم: "من السهل استقدام لاعبين من إفريقيا وتسويقهم، بدلا من الاتجاه لشراء لاعبين بملايين الدولارات دون الاستفادة منهم كما حدث مع ميكيسوني وسافيو وغيرهم، وإدارة التعاقدات بالنادي الأهلي مُقصرة جدًا في ملف الصفقات الأجنبية".

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