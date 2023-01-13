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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان شايفه ممل.. مخرج فيلم Titanic يكشف رفض ليوناردو ديكابريو أشهر أعماله

أبطال Titanic
أبطال Titanic

كشف المخرج جيمس كاميرون مفاجأة بشأن فيلم Titanic الذي سيعاد عرضه مجددا في 10 فبراير المقبل بالسينمات العالمية، بتقنية 4k، بمناسبة مرور 25 عاما على طرحه.

وقال جيمس كاميرون إنه بذل جهدا شاقا لإقناع ليوناردو دي كابريو للعب دور البطولة في فيلم Titanic الذي أصبح فيما بعد أبرز وأنجح أعمال مسيرته الفنية. 

وأوضح جيمس كاميرون في تصريحات صحفية له، أن ليوناردو دي كابريو كان يعتقد أن سيناريو Titanic "مملا"، ورفض لعب دور البطولة في هذا العمل الملحمي، وكان عليه "أن يلوي ذراعه" لكي يوافق على المشاركة. 

رفض ليوناردو دي كابريو أن يجري تجارب آداء على شخصيته في فيلم Titanic أمام كيت وينسلت، وأراد أن يمنحه جيمس كاميرون دور جاك دون الاختبارات، وحينما رفض مخرج العمل اعتذر وغادر المكان. 

عاد دي كابريو مجددا، وقرر خوض تجربة تجارب الآداء، وأخبره مخرج Titanic أنه يقوم بعمل ملحمي سيستغرق تحضيره عامين لذا سيتآنى كثيرا في اختيار الأبطال، حتى يحقق النجاح المرجو وهو ما حدث فيما بعد.

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