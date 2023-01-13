إبراهيم حسن: الأهلي أفضل نسبيًا من الزمالك .. ولن نفرط في دغموم

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري أن المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، مازالت لم تحسم بعد، والأهلي والزمالك ليس في أفضل حالاتهم، ولكن من الصعب التأكيد على تتويج أي فريق بالبطولة.

وقال: "المشوار لازال طويلًا، والأهلي بهذه الطريقة قد لا يستطيع الفوز بعدد من المباريات لأن مستواه متذبذب، ولو ظل الزمالك أيضا بنفس الأداء سيكون بعيد للغاية".

وأضاف: "الزمالك كان بعيد عن مستواه ولكن الأقرب الآن الأهلي فهو نسبيًا أحسن في المستوى".

وتابع: "من المستحيل التفريط في دغموم وهو لديه عروض خارجية، وهو لاعب محترم وطموحه الاحتراف الأوروبي ولن نفرط فيه، سواء هو أو زميله إلياس الجلاصي، وكذلك الجزائري عماد أبوبكر".

وأكمل: "نسعى لضم صفقات جديدة، وهذا ما نتمناه، لكن بعض الأندية "طمعانة"، نريد ضم 5 صفقات بحد اقصى، بالتأكيد كان لابد من ضم لاعبين أفضل في بداية الموسم".