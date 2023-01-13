بعد أزمتها في الحرم.. أول ظهور لـ هلا رشدي بحفلها اليوم

تستعد الفنانة هلا رشدي، لإحياء حفلاً غنائياً اليوم بساقية الصاوي، ويعد هذا هو الظهور الاول لها بعد ازمتها الاخيرة.

ويقام الحفل فى تمام السابعة مساء وتم طرح تذاكر الحفل بسعر 150 جنيها.

قال الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن المطربة هلا رشدي، ليست عضوًا بالنقابة، ولكنها تقدم حفلات في ساقية الصاوي ونحن متعاقدون معهم بشكل سنوي مقابل تحصيل نسبة من رسوم الحفلات التي تقيمها الساقية التي ترعى المواهب الصاعدة.

وأضاف الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن نشرها مقطع فيديو مع ابنها في الكعبة ومشاركتها في تحدي التيك توك أمر يرفضه العالم الإسلامي كله فلكل مقام مقال ويجب عليها أن تراعي تصرفاتها.

تصرفها أمام الكعبة غير مقبول



تابع الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية: “خانتها الخبرة، وتصرفها أمام الكعبة غير مقبول ومرفوض من الجميع” ٠

وأضاف أنه يجب عليها الاعتذار، الكعبة لها مكانتها في قلوب المسلمين ويجب محاسبة الخارجين عن التقاليد والأعراف الدينية وقانون العقوبات يجرم السخرية من المعالم الدينية.