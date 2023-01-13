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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل الفنان نعيم عيسى: خرج من المستشفى وحالته الصحية تحسنت

الفنان نعيم عيسى
الفنان نعيم عيسى

قال سامي نعيم عيسى نجل الفنان نعيم عيسى، إنّ حالة والده مستقرة بعدما مرّ بفترة صعبة شهدت تدهورا كبيرًا في حالته الصحية، موضحًا: «مكنش بياكل، وده عمله كل المشاكل، والحمد لله بقاله 3 أيام بياكل ومنتظم في الأكل، مش بكمية كبيرة ولكن هناك تقدم».


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه عانى من مشكلات صحية خطيرة بسبب عدم ابتلاع الأكل، مشيرًا إلى أنه جرى حل بعض المشكلات وجاري حل المشكلات الأخرى، حيث يتلقى مضادات حيوية قوية كل 6 ساعات تقريبا ويتم تركيب محاليل له، كما يتم إجراء تحاليل له 3 مرات في اليوم. 
 


وأشار، إلى أنه أصيب بجفاف شديد جراء عدم تناول الطعام، كما أصيب بالتهابات، ولم يكن يستطيع تناول الطعام، كما أنه فقد الوعي وتم طلب الإسعاف ونقله للمستشفى، معقبًا: «لكن الحمد لله عدينا المرحلة الصعبة دي، والدي خرج من العناية المركزة منذ 3 أيام، الأمور كلها انتظمت، ضربات القلب انتظمت وهو موجود الآن في غرفة عادية، والكونسلتو الطبي أجمع على أنه يمكنه استكمال رحلته العلاجية في المنزل».

 

نعيم عيسى الفنان نعيم عيسى

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