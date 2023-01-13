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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حميد وهشام وأكرم في زيارة مفاجئة للكينج محمد منير (صور)

صدى البلد

في مفاجئة للكينج محمد منير، قام الثلاثي حميد الشاعري وهشام عباس و أكرم حسني بزيارته مساء أمس الخميس في منزله، وبرفقتهم المذيعة جيهان عبدالله مقدمة برنامج "أجمد 7" على إذاعة نجوم fm.

كما حضر الزيارة المنتج وائل غنيمي، وطاهر فوزي مدير أعمال حميد الشاعري ومحمد منير مدير أعمال الكينج، والتقط الحضور الصور التذكارية مع محمد منير في منزله، ورحب بهم منير وأبدى سعادته بالزيارة المفاجئة، كما تناقشوا خلال السهرة مه منير في عدة مشروعات فنية قد تجمعهم خلال الفترة المقبلة.

وكان الثلاثي حميد وهشام وأكرم قد حلوا ضيوفا على جيهان عبدالله ببرنامجها "أجمد 7" المذاع عبر راديو نجوم fm، وتضمنت الحلقة احتفالية خاصة بالأغنية، وقاموا بتقطيع تورتة عليها بوستر "السهر والإنبساط"، كما دار حوار مشترك مع الثلاثي، وفور انتهاء الحلقة قرر الثلاثي مفاجأة الكينج محمد منير، وذهبوا لزيارته في منزله.

الجدير بالذكر أن الثلاثي حميد الشاعري وهشام عباس وأكرم حسني، طرحوا مؤخرا تريو أغنية "السهر والإنبساط"، وحقق نجاحا ورواجا كبيرا، كما تصدر التريند في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منها تريند تويتر وتريند جوجل، خاصة أن كليب الأغنية جاء ملئ بالبهجة ويتناسب مع احتفالات العام الجديد، كما تعاون أكرم حسني مع محمد منير في أغنية "للي" وحققت نجاح كبير، وتجاوزت 16 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

محمد منير وهشام عباس

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