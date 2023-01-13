نائب التنسيقية يطالب بسرعة حسم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالشرقية

تقدم النائب الدكتور خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس ، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن التأخر في البت في إجراءات التصالح الخاصة بمخالفات البناء.

وأوضح "بدوي" فى الطلب المقدم منه" مدي التراخي الحادث في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بمحافظة الشرقية، والتأخر الشديد في البت في أمر هذه الطلبات، رغم مجهودات الدولة في حل أزمة مخالفات البناء وتعديل القانون الخاص بالتصالح فيها”

وتابع: “ هناك تقاعس واضح وتعقيد للإجراءات من جانب المحليات بشأن التعامل مع طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء رغم استيفاء الكثير من المتقدمين للأوراق المطلوبة، ودفع جدية التصالح، وهو ما يمثل إهدار المال العام”.

وأوضح“ مر ما يقارب من ثلاث سنوات على صدور القانون، وحتى الآن لم يتم النظر في طلبات التصالح التي من المفترض أن تدر على الدولة المليارات، كما أنه يؤدي إلى فتح باب كبير من الفساد، لا سيما مع انتشار التزوير في ملفات التصالح بالإضافة لتعطيل مصالح المواطنين”.