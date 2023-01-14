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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس بائع بتهمة حيازة مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية

حبس
حبس

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس بائع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالجمالية لحيازته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار بعد ان أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قيام (تاجر - مقيم بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن وعثر بداخله على عدد (31)  كرتونة ألعاب نارية بإجمالى (عدد 1,100,000 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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