حبس عصابة سرقة عدادات المياه من داخل المنازل بالقاهرة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد القي رجال المباحث القبض علي تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالقاهرة ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة عداد المياه الخاص به من محل سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب أمكن ضبطهما .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "الفك" ، كما أضافا بإرتكاب عدد (9) حوادث سرقة بذات الأسلوب .

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عمليهما "سئ النية" (صاحب مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم) وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة ، وأضافوا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.