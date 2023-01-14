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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوال Samsung Galaxy Z Flip4 فى سلطنة عمان

Samsung Galaxy Z
Samsung Galaxy Z Flip4

بالعودة إلى بداية الألفية كانت أجمل الجوالات قابلة للطي، ومع تطور الجوالات الذكية أصبحت عبارة عن قطعة ثابتة حتي طرحت سامسونج الكورية بصمتها بقوة مع جوالاتها الرائدة بشاشات قابلة للطي، ومنها Samsung Galaxy Z Flip4 الذى يقدم تجربة إستخدام أنيقة ومميزة بسعر معقول.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy Z Flip4 فى سلطنة عمان لسعة 128 جيجابايت 347 ريال عماني، وسعة 256 جيجابايت مقابل 368 ريال، وسعة 512 جيجابايت بسعر 420 ريال.

جاء جوال Samsung Galaxy Z Flip4 بشاشة رئيسية قياس 6.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وشاشة خارجية قياس 1.9 بوصة من نوع Super AMOLED مع طبقة حماية أيضاً من نوع Corning Gorilla Glass Victus+.

Samsung Galaxy Z Flip4

يعمل جوال Samsung Galaxy Z Flip4 بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

يقدم جوال Samsung Galaxy Z Flip4 ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، وهي  من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Z Flip4

أما تجهيز الكاميرا يقدم جوال Samsung Galaxy Z Flip4 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

أما الكاميرا الأمامية لجوال Samsung Galaxy Z Flip4 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 30 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy Z Flip4

يطرح جوال Samsung Galaxy Z Flip4 بطارية قوية سعة 3700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات تشحن من 0 إلى 50٪ فى 30 دقيقة فقط، و 15 وات للحشن اللاسلكي، و7.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي.

بالإضافة لقارىء لبصمات الأصابع على جانب الجهاز، والمصنع إطار من الألومنيوم المقوي للحماية من الخدش، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

Samsung Galaxy Z Flip4

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy Z Flip4 في 9 ألوان هي، البنفسجي، الجرافيتي، الذهبي الوردي، الأزرق، الأصفر، الأبيض، الكحلي، الكاكي، والأحمر.

سامسونج Samsung Galaxy Samsung Galaxy Samsung Galaxy Z Flip4 أندرويد

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