عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الرغبة الشديدة في تناول السكر تعرضك للخطر ..5 طرق للسيطرة عليه

حافظ على مستوى السكر
حافظ على مستوى السكر في الدم

هل كان لديك من قبل الرغبة الشديدة في الحلويات؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل تعرف السبب وراء ذلك؟ هذه الرغبة الشديدة في تناول الحلويات تسمى الرغبة الشديدة في تناول السكر يمكن أن تكون مرتبطة بمشاكل مثل انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر في جسمك.

ولكن الأخطر من ذلك هو تناول الحلويات في كل مرة يكون فيها اشتهاء السكر إذا كنت تتناول أكثر من 6 ملاعق صغيرة أو 24 جرامًا من السكر يوميًا ، فقد يؤدي ذلك إلى صعوبة الأمور.
 

الرغبة الشديدة في تناول السكر تجعلك ضحية لأمراض مميتة في مثل هذه الحالة ، ولتجنب ذلك ، إليك نصائح التي قالها خبير التغذية ريدهيما باترا   بحسب ما نشره موقع هيلثي .

وفقًا لتقرير NCBI ، فإن تناول المزيد من الحلويات يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري ومشعب الكبد الدهني غير الكحولي. بالإضافة إلى ذلك ، تم ربط المستويات العالية من السكر في الجسم بمجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك التدهور المعرفي وبعض أنواع السرطان.

حافظ على مستوى السكر في الدم

يقول الخبراء أن سبب اشتهاء السكر يمكن أن يكون انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر في الدم. في هذه الحالة ، تأكد من أن النظام الغذائي يحتوي على البروتينات أو الخضار أو الكربوهيدرات والدهون الصحية الأخرى. يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويحافظ على نسبة السكر في الدم طبيعية .

تحسين ميكروبيوم الأمعاء

تتوق ميكروبات الأمعاء في الميكروبيوم إلى السكر ، وهذا هو سبب رغبتك في تناول الحلويات. لكن الكثير من السكر يعزز البكتيريا السيئة في الأمعاء ، والمعروفة أيضًا باسم dysbiosis. هذا يخلق بيئة التهابية. في هذه الحالة ، يعد تناول الأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي والمخللات واللبن الرائب وما إلى ذلك مفيدًا.

تناول نظام غذائي متوازن

يمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية مثل الزنك والكروم والحديد والكالسيوم وخاصة المغنيسيوم إلى الرغبة الشديدة في تناول الحلويات. لذا تأكد من أنك تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالعناصر الغذائية.

كن مرتاحا

عند الإجهاد ، يزداد هرمون الكورتيزول في الجسم ، مما يجعل الشخص أكثر جوعًا ولديه رغبة قوية في تناول السكر. يوصي الخبراء بتناول الأطعمة النباتية الغنية بالألياف مثل البازلاء الخضراء وبذور الكتان والفستق واللفت والبروكلي واللوز والتوت وبذور السمسم. تقلل هذه الأطعمة من مستويات التوتر ويمكن أن تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

الحصول على قسط كاف من النوم

يعمل النوم أقل من 8 ساعات يوميًا على زيادة هرمونات الجوع والرغبة الشديدة في تناول السكر. في مثل هذه الحالة ، من الضروري تجنب ذلك ، يجب أن تحصل على قسط كافٍ من النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة .

خبير التغذية روبي امراض القلب السكري السرطان أمراض مميتة مرضى السكر مرضى السكري البروتين هرمونات النظام الغذائي توازن الكبد الدهني نسبة السكر في الدم ارتفاع مستوى السكر ميكروبات لمرضى السكر مستوى السكر في الدم الكبد الدهني غير الكحولي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

إعلامية : الفنانة منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها زيزي مصطفى للمستشفى

ماتخافوش.. 3 رسائل مهمة وتحذير عاجل من الرئيس السيسي حول الأوضاع الاقتصادية

لقاء القمة.. حفنة من الغيابات في الأهلي وثنائي الزمالك يبتعدان عن المباراة

4 كلمات تقضي حاجتك وتزيد رزقك .. رددها الآن فلها مفعول السحر

الحكام ودوري الأبطال.. رابطة الأندية تدعو بيراميدز لاجتماع عاجل

موضوعات متعلقة

احمي نفسك من نزلات البرد فى الشتاء .. تناول هذه الفواكه

عادات صحية لتقليل إصابة مرضى السكري بالخرف.. لن تتوقعها

لو بدوخ عند الوقوف| تعرف على الأسباب والوقاية

أفضل 3 فواكه لمرضى السكر.. لن تتوقعها

ترشيحاتنا

مكاسب هائلة في أسهم بورصات أوروبا بدعم من قطاع الرعاية الصحية

أسعار جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G فى البحرين

الرغبة الشديدة في تناول السكر تعرضك للخطر ..5 طرق للسيطرة عليه

أسعار العملات الأجنبية فى بنكى مصر والأهلي اليوم السبت 14-1-2023

دعاء الصدقة بنية الزواج.. هل يجوز في الشرع الشريف

دلك باطن القدمين للحصول على 6 فوائد صحية .. تعرف على الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادر ومصنوع من خشب الأرز.. ماذا يفعل تابوت رمسيس الثاني في فرنسا ؟

غريب.. ظهور طبق طائر فوق بركان ثائر |شاهد

مش عايزة أتجوزه.. انهيار عروس صينية في حفل زفافها لسبب صادم

ابتسامة هزت القلوب.. الطفلة الأفغانية «زينب» تبيع الأقلام لإعالة أسرتها

فيديو

أنا راضية بحكم ربنا عليا..محمد عشوب يكشف آخر كلمات مريم فخر الدين

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ