الرغبة الشديدة في تناول السكر تعرضك للخطر ..5 طرق للسيطرة عليه

هل كان لديك من قبل الرغبة الشديدة في الحلويات؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل تعرف السبب وراء ذلك؟ هذه الرغبة الشديدة في تناول الحلويات تسمى الرغبة الشديدة في تناول السكر يمكن أن تكون مرتبطة بمشاكل مثل انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر في جسمك.

ولكن الأخطر من ذلك هو تناول الحلويات في كل مرة يكون فيها اشتهاء السكر إذا كنت تتناول أكثر من 6 ملاعق صغيرة أو 24 جرامًا من السكر يوميًا ، فقد يؤدي ذلك إلى صعوبة الأمور.



الرغبة الشديدة في تناول السكر تجعلك ضحية لأمراض مميتة في مثل هذه الحالة ، ولتجنب ذلك ، إليك نصائح التي قالها خبير التغذية ريدهيما باترا بحسب ما نشره موقع هيلثي .

وفقًا لتقرير NCBI ، فإن تناول المزيد من الحلويات يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري ومشعب الكبد الدهني غير الكحولي. بالإضافة إلى ذلك ، تم ربط المستويات العالية من السكر في الجسم بمجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك التدهور المعرفي وبعض أنواع السرطان.

حافظ على مستوى السكر في الدم

يقول الخبراء أن سبب اشتهاء السكر يمكن أن يكون انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر في الدم. في هذه الحالة ، تأكد من أن النظام الغذائي يحتوي على البروتينات أو الخضار أو الكربوهيدرات والدهون الصحية الأخرى. يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويحافظ على نسبة السكر في الدم طبيعية .

تحسين ميكروبيوم الأمعاء

تتوق ميكروبات الأمعاء في الميكروبيوم إلى السكر ، وهذا هو سبب رغبتك في تناول الحلويات. لكن الكثير من السكر يعزز البكتيريا السيئة في الأمعاء ، والمعروفة أيضًا باسم dysbiosis. هذا يخلق بيئة التهابية. في هذه الحالة ، يعد تناول الأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي والمخللات واللبن الرائب وما إلى ذلك مفيدًا.

تناول نظام غذائي متوازن

يمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية مثل الزنك والكروم والحديد والكالسيوم وخاصة المغنيسيوم إلى الرغبة الشديدة في تناول الحلويات. لذا تأكد من أنك تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالعناصر الغذائية.

كن مرتاحا

عند الإجهاد ، يزداد هرمون الكورتيزول في الجسم ، مما يجعل الشخص أكثر جوعًا ولديه رغبة قوية في تناول السكر. يوصي الخبراء بتناول الأطعمة النباتية الغنية بالألياف مثل البازلاء الخضراء وبذور الكتان والفستق واللفت والبروكلي واللوز والتوت وبذور السمسم. تقلل هذه الأطعمة من مستويات التوتر ويمكن أن تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

الحصول على قسط كاف من النوم

يعمل النوم أقل من 8 ساعات يوميًا على زيادة هرمونات الجوع والرغبة الشديدة في تناول السكر. في مثل هذه الحالة ، من الضروري تجنب ذلك ، يجب أن تحصل على قسط كافٍ من النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة .